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Lille-Bayern Monaco: orario d'inizio

Champions League - Game Week 5 25 nov 2026 - 15:00 Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Il Lille ospita il Bayern Monaco in Champions League. La partita si gioca alla Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy di Villeneuve d'Ascq.

Per i padroni di casa allenati da Davide Ancelotti, la sfida arriva dopo una battuta d'arresto. Nel fine settimana il Lille ha perso 0-1 contro il Lione in Ligue 1.

Il club francese è al 35° posto nella classifica di Champions League. Nell'ultima partita della competizione ha pareggiato 0-0 contro il Bodö/Glimt.

Il Bayern arriva con diversi problemi. Harry Kane, alle prese con una rottura della sindesmosi della caviglia sinistra, resterà fuori presumibilmente per tre o quattro mesi. Sono assenti anche Luis Diaz, Ismael Saibari, Serge Gnabry e Alphonso Davies.

Anche la presenza di Michael Olise per la partita in Francia è in dubbio a causa di una contusione al piede. L'allenatore Vincent Kompany mantiene la calma: non ama farsi prendere dal panico e vuole invece elaborare un piano insieme agli altri.

Sul piano sportivo, il Bayern è comunque in una posizione migliore. Il club è al 13° posto nella classifica di Champions League e nell'ultima partita ha vinto 2-0 in casa dell'Atletico Madrid.

Ecco tutte le informazioni su canale TV, diretta streaming e orario d'inizio per seguire la partita.

La settimana di Lille e Bayern Monaco: cos'è successo?

Il Lille ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Nell'ultima gara di Ligue 1 ha perso 0-1 contro il Lione. Prima aveva vinto 2-1 in casa del Rennes e 1-0 contro il Lens. Il Lille ha segnato quattro gol e ne ha subiti tre, mantenendo la porta inviolata due volte.

Il Bayern è rimasto imbattuto nelle ultime cinque partite, con tre vittorie e due pareggi. Nell'ultima gara, il club più titolato di Germania ha pareggiato 1-1 contro il Colonia. In precedenza aveva vinto 6-1 contro il Magdeburgo e 2-0 in casa dell'Atletico Madrid. Il bilancio delle reti è di 13 segnate e cinque subite.

Lille-Bayern Monaco: formazioni

Lille-Bayern Monaco: stato di forma

Lille-Bayern Monaco: precedenti

Lille-Bayern Monaco: le classifiche