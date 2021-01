Lewandowski è già a quota 20 goal: ascesa senza sosta

20 reti in appena 14 presenze, il polacco si candida ad un altro grande anno con l'obiettivo di vincere Scarpa d'Oro e Pallone d'Oro.

Punta ad entrare il prima possibile nella stretta rosa, insieme ai coetanei Messi e Cristiano Ronaldo, da tempo oltre le 500 reti coi club. Vuole avvicinarsi a Ibrahimovic, a pochissimi passi dalla cifra tonda. Continuando così, Robert Lewandowski ci riuscirà prima del previsto.

Il giocatore polacco, infatti, ha già raggiunto le venti reti in , primo nei maggiori campionati europei ad agguantare tale numero nel 2020/2021, di solito massimo sinonimo di cannoniere d'elite. Dopo aver perso la Scarpa d'Oro la scorsa estate, Lewandowski punta a vincerla nel nuovo anno, con largo margine.

Cristiano Ronaldo insegue al secondo posto con 14 reti, a -6 lunghezze, dunque dietro Lewandowski e il lusitano anche Lukaku, Son, Vardy e compagnia. Tutti a netta distanza dal raggiungere quota venti, comunque ampiamente possibile nelle prossime settimane.

Lewandowski continua a migliore annata dopo annata, visto e considerando che nella passata stagione arrivò a venti reti 'solamente' alla 18esima giornata, giocando tutti i match: ora il polacco c'è riuscito alla 15esima, tra l'altro saltando anche la gara contro il Colonia di fine ottobre.

Ergo, 20 reti in 14 partite per Lewandowski, che viaggia a più di un goal a gara con il suo , nuovamente favorito per vincere sia la Bundesliga, sia la . Nello specifico, solamente , e sono sfuggite alla sua furia durante quest'annata tedesca.

454 goal con i club per Lewandowski durante la sua carriera, ai quali si sommano i 63 con la Nazionale, che gli permettono di aver già superato i 500 totali. Dopo la mancata assegnazione del Pallone d'Oro lo scorso dicembre, il 32enne punta a convincere i giurati di France Football a puntare su di lui per la prossima edizione, per la quale influirà sicuramente l'Europeo e il torneo Olimpico.

Dovesse ripetersi con il e alzare l'asticella con la Nazionale, a questo ritmo realizzativo, stavolta Lewandowski non dovrà 'accontentarsi' del FIFA the Best come numero uno al mondo. Dopo la separazione del Pallone d'Oro, infatti, il premio internazionale è visto quasi come un premio di consolazione per chi non riesce a sollevare al cielo parigini il prestigioso riconoscimento di France Football.

In un anno come tutte le grandi Nazionali impegnate, sia in Sudamerica che in Europa, nonchè le africane e le asiatiche alle Olimpiadi, il Pallone d'Oro è largamente in bilico, anche se nelle ultime edizioni, da quando il voto è stato allargato a tutto il mondo, ha influito sopratutto la Champions. Dove Lewandowski segna con la regolarità ed è in prima fila con il suo Bayern per il bis in finale. L'anno è appena iniziato, così come i suoi grandi sogni.