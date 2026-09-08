Levante-Barcellona: dettagli della partita

LaLiga - Game Week 5 13 set 2026 - 10:15 Estadio Ciudad de Valencia

Levante UD e FC Barcelona scenderanno in campo il 13 settembre 2026 alle 14:15 GMT (10:15 EST / 15:15 BST / 16:15 SAST).

La capolista fa visita a Valencia

Il FC Barcelona fa visita al Levante UD all'Estadio Ciudad de Valencia per la 5ª giornata della stagione di Liga 2026/27. Reduce da un impegno infrasettimanale in Champions League e con un percorso netto in campionato, la squadra di Hansi Flick punta ad allungare la propria serie di vittorie in vetta alla classifica. Per il Levante UD, il ritorno in casa dopo un combattuto pareggio in trasferta rappresenta una sfida enorme, con l'obiettivo di fermare il prolifico attacco del Barcellona.

Getty Images

Granotes, pari senza gol a Málaga

Il Levante UD arriva alla sfida di domenica dopo aver ottenuto uno 0-0 in trasferta contro il Málaga CF all'Estadio La Rosaleda nella 4ª giornata, il 6 settembre. Nonostante la pressione iniziale, con il Málaga che ha fallito un rigore all'8', il reparto difensivo del Levante ha retto bene sotto pressione. La squadra di Luis Castro ha avuto un avvio di campionato altalenante, con 5 punti raccolti in quattro partite, impreziosito da uno straordinario successo casalingo per 5-2 contro il Real Betis nella 3ª giornata.

Getty Images

Blaugrana travolgenti con cinque gol al Mestalla

Il FC Barcelona arriva a Valencia con grande fiducia dopo il netto 5-0 contro il Valencia CF al Mestalla nella 4ª giornata, il 6 settembre. Lamine Yamal ha indirizzato subito la partita con un gol nelle prime battute e ha poi completato una doppietta nel finale del secondo tempo, mentre sono andati a segno anche Fermín López, Raphinha e Pedri. Il successo mantiene il Barcellona a punteggio pieno in vetta alla Liga con 12 punti in quattro partite e 14 gol segnati.

La posta in palio all'Estadio Ciudad de Valencia: attacco inarrestabile contro resistenza casalinga

Sulla carta, il FC Barcelona parte favorito per profondità della rosa e devastante forma offensiva sotto la guida di Flick. Lamine Yamal e Raphinha cercheranno di isolare i terzini del Levante, mentre Pedri detta i tempi dalla zona centrale del campo. Tuttavia, il Levante ha dimostrato di saper creare occasioni in casa e si affiderà a Roger Brugué e Iván Romero nelle ripartenze rapide. Con punti pesanti in palio in campionato, la sfida di domenica promette ritmi alti fin dal fischio d'inizio.

Notizie sulle squadre e rose

Il Levante dovrà fare a meno di Alejandro Primo per questa partita, mentre Luis Castro non ha giocatori squalificati con cui fare i conti in vista del match. Aggiornamenti sulla probabile formazione iniziale saranno aggiunti a ridosso del calcio d'inizio.

Il Barcellona si presenta alla partita con quattro giocatori ai box per infortunio: Roony Bardghji, Frenkie de Jong, Jesse Bisiwu ed Eric Garcia. Garcia aveva destato preoccupazione dopo essere stato costretto a uscire per una perdita di sangue dal naso durante la partita contro il Valencia, ma gli ultimi report dal campo di allenamento indicano che lo stop sarà minimo. Flick non ha giocatori squalificati e per il resto avrà una rosa quasi al completo da cui scegliere.

Stato di forma

Il Levante ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. L'uscita più recente si è chiusa con uno 0-0 contro il Malaga in Liga, dopo il convincente 5-2 sul Real Betis nella gara precedente. I Granotas hanno segnato otto gol e ne hanno subiti cinque in questa striscia di cinque partite, anche se le due sconfitte, il 3-0 contro l'Espanyol e l'1-0 in amichevole contro il Villarreal, evidenziano una certa incostanza nella fase finale della loro preparazione.

Il Barcellona ha vinto tutte le sue ultime cinque partite in tutte le competizioni. Le ultime quattro gare di Liga hanno prodotto 17 gol, compresi il 5-0 contro il Valencia, il 5-2 contro il Rayo Vallecano, il 2-0 sul campo dell'Athletic Bilbao e il 5-0 in trasferta contro l'Elche. La squadra di Flick ha incassato appena tre gol in questa serie, con due successi consecutivi per 5-0 che dimostrano una produzione offensiva tale da collocarla tra le squadre più in forma d'Europa.

Precedenti

L'ultimo confronto tra queste due squadre risale a febbraio 2026, quando il Barcellona ha vinto 3-0 in casa in Liga. Prima di allora, il Levante aveva ospitato il Barcellona nell'agosto 2025, perdendo 2-3. Nelle cinque sfide più recenti tra le due squadre, il Barcellona ha vinto quattro volte e pareggiato una, segnando 15 gol e subendone otto. L'unica partita del dataset che non si è conclusa con una vittoria del Barcellona è stata il 3-3 all'Estadio Ciudad de Valencia nel maggio 2021.