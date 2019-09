Leicester, Praet: "Venduto mentre guardavo una loro partita"

Dennis Praet è stato ceduto dalla Sampdoria al Leicester in una circostanza curiosa: "Ero in macchina e stavo guardando una partita delle 'Foxes'...".

20 milioni nella casse della per una cessione più che remunerativa: l'addio di Dennis Praet ha impoverito il tasso tecnico del centrocampo dei blucerchiati, in palese difficoltà in questo inizio di stagione con tre sconfitte all'attivo in altrettante partite e ultimo posto in classifica con zero punti.

Il belga è stato una perdita importante per il tecnico Eusebio Di Francesco, costretto a fare di necessità virtù in mediana: intervistato da 'The Guardian', l'ex ha parlato della possibilità avuta in passato di approdare in Premier League, poi abbracciata con qualche anno di ritardo con la firma per il .

"Potevo andare all' , visitai le loro strutture oltre a quelle del , dell' e dell'Anderlecht, dove effettivamente andai. All'Arsenal avrei potuto guadagnare molti più soldi, ma in quel momento scelsi per favorire la mia crescita professionale".

Abbastanza convulsa la trattativa per portarlo in , concretizzatasi proprio all'ultimo giorno di mercato utile per i club d'Oltremanica.

"C'erano problemi con il contratto e mancava solo un'ora alla fine del calciomercato, ho firmato appena in tempo. Mi sono allenato fin da subito, non avevo nemmeno gli scarpini e per un po' ho utilizzato quelli dei miei compagni. Non so nemmeno di chi fossero".

La fumata bianca è arrivata in una circostanza curiosa che Praet ha spiegato nei minimi dettagli.