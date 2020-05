Dramma Legnano: Andrea Rinaldi colpito da aneurisma cerebrale

Il giovanissimo centrocampista dell’Atalanta, ma in prestito al Legnano, Andrea Rinaldi, è stato colpito da aneurisma. E’ ricoverato a Varese.

Sono ore difficilissime quelle che stanno vivendo Andrea Rinaldi e la sua famiglia. Il giovane centrocampista il cui cartellino è di proprietà dell’, ma che in questa stagione ha vestito la magli del Legnano in Serie D, è stato infatti colpito da un’aneurisma cerebrale.

Secondo quanto trapelato nelle ultime ore, il ragazzo classe 2000, ha accusato un malore nella serata di venerdì nella sua abitazione di Carate Brianza ed è stato prontamente trasportato in ospedale di Varese dove le sue condizioni sono fin da subito apparse critiche.

Come riportato da ‘Tuttosport’, il presidente del Legnano, Giovanni Munafò, ha confermato che al momento la situazione è molto difficile.

“E’ una situazione drammatica. Abbiamo subito appreso del malore di Andrea e siamo rimasti in costante contatto con la famiglia per avere continui aggiornamenti sulle sue condizioni. E’ un ragazzo d’oro, serio, tecnicamente dotato. E soprattutto si faceva voler bene da tutti. Con noi ha sempre dimostrato la massima serietà e non è mai mancato a un allenamento. Si è sempre comportato da vero professionista”.

Cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta, Rinaldi ha militato in prestito nell’Imolese in Serie C e nel Mazzolara in Serie D, prima di approdare la scorsa estate al Legnano ancora in Serie D.

Proprio i tanti ex compagni dell’Atalanta, nelle ultime ore hanno pubblicato molti post sui loro profili social, attraverso i quali non solo hanno mostrato vicinanza ad Andrea Rinaldi, ma hanno svelato il loro sgomento.

Rinaldi, con 25 presenze è stato tra i giocatori più importanti in questa stagione di un Legnano che, prima dello stop dei campionati a causa dell’emergenza coronavirus, era riuscito a spingersi fino al secondo posto in classifica.