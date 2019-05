Lecce-Spezia dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Tutto quello che c'è da sapere su Lecce-Spezia di Serie B: dalle notizie di formazione alle informazioni su diretta tv e streaming.

Il di Fabio Liverani affronta lo di Pasquale Marino nella 38esima e ultima giornata di Serie B in scena questo pomeriggio allo Stadio Via del Mare di Lecce. Vincendo i salentini conquisterebbero la promozione in , visto il secondo posto in classifica a 63 punti (+1 sul terzo).

I liguri occupano invece la sesta posizione in classifica a 51 punti, in piena corsa per un piazzamento nei playoff. Una gara da dentro o fuori dunque per entrambe le formazioni in campo, con il Lecce deciso a conquistarsi la promozione diretta in Serie A dopo sette anni già in questa giornata.

Nel caso in cui i ragazzi di Liverani non dovessero riuscire a trovare i tre punti, i salentini dovranno allora sperare in un passo falso del Palermo contro il . Reduce da tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque gare, il Lecce si affiderà soprattutto ad Andrea La Mantia, massimo marcatore dei pugliesi grazie alle sue 16 reti in campionato.

Dopo due pareggi consecutivi contro e Palermo, lo Spezia è invece reduce dal successo casalingo contro il , arrivato grazie alle reti di Galabinov e Bidaoui. Proprio la coppia d'attacco su cui Marino dovrebbe puntare anche contro il Lecce, deciso a confermare il sesto posto in classifica.

LECCE-SPEZIA: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Lecce-Spezia DATA 11 maggio 2019, 15.00 DOVE Stadio Via del Mare, Lecce ARBITRO Gianluca Aureliano ( ) TV Rai, DAZN STREAMING Rai Play, DAZN

ORARIO LECCE-SPEZIA

Lecce-Spezia si giocherà sabato 11 maggio alle ore 15.00 e lo Stadio Via del Mare sarà lo scenario di questo incontro. Nel girone d'andata, il match terminò 1-1, con Matteo Ricci a segno per i liguri e Manuel Scavone in rete per i salentini.

Sarà DAZN a trasmettere Lecce-Spezia in diretta , con la telecronaca della gara che sarà affidata a Ricky Buscaglia, affiancato da Stefan Schwoch al commento tecnico. Sarà possibile seguire il match in chiaro sulla Rai, precisamente sul canale Rai 2.

Tutti gli abbonati DAZN potranno seguire il match attraverso una smart compatibile con l'app dedicata, oltre che con un decoder Sky Q o una console di gioco: Xbox o PlayStation 4. Sarà possibile vedere il match sulla propria tv di casa anche grazie ai dispositivi Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Tutti gli abbonati a DAZN potranno seguire Lecce-Spezia in streaming su pc, tablet e smartphone tramite l’apposita applicazione. Sarà disponibile anche lo streaming del servizio RaiPlay.

IN DIRETTA SU GOAL

Per tutti coloro che non potranno vedere Lecce-Spezia in tv o in streaming sarà possibile seguire comunque la gara in diretta testuale su Goal già a partire dalle prime ore del sabato mattina. Seguiremo insieme tutte le fasi del match: dal pre-partita fino al fischio finale.

Liverani si dovrebbe affidare a un 4-3-1-2, con Vigorito tra i pali. A formare la coppia di centrali dovrebbero poi essere Lucioni e Meccariello, con Venuti e il rientrante Calderoni nel ruolo di terzini. Centrocampo a tre con Petriccione, Majer e Tachtsidis in regia. In attacco spazio alla coppia formata da Falco e La Mantia, sorretti da Mancosu nel ruolo di trequartista.

Marino dovrebbe invece rispondere con un compatto 4-3-3. A difesa di Lamanna agiranno Ligi e Terzi al centro e Vignali-Augello sugli esterni. Solo conferme a centrocampo, dove prenderanno posto i soliti Mora, Ricci e Bartolomei. A formare il tridente d'attacco dovrebbero invece essere Galabinov e Bidaoui, affiancati da uno tra Gyasi, Pierini e Da Cruz. Potrebbe infatti riposare Okereke, non al meglio.

LECCE (4-3-1-2): Vigorito; Venuti, Lucioni, Meccariello, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Majer; Mancosu; Falco, La Mantia.

SPEZIA (4-3-3): Lamanna; Vignali, Ligi, Terzi, Augello; Mora, Ricci, Bartolomei; Gyasi, Galabinov, Bidaoui.