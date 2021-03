Le goleade non si fermano: Isole Cayman-Canada 0-11

Dopo Danimarca e Giappone contro Moldavia e Mongolia, record anche nel girone nord-americano: la peggiore sconfitta per i padroni di casa.

Tempo di goleade e record storici non solo in Europa, ma in diverse parti del mondo. Asia, Nordamarica, Vecchio Continente. Marzo si sta chiudendo con doppie cifre e schiacciasassi sulle rapprenstative più piccole nell'ambito delle qualificazioni al Mondiale 2022.

Ad aprire il sipario era stata la Danimarca, che alcuni giorni fa aveva fatto a pezzi la Moldavia per 8-0. Per i nordici un risultato del genere non si vedeva da oltre trent'anni, mentre per gli ospiti si è trattata della sconfitta più pesante patita in tutta la loro storia.

Un 8-0 fa notizia, certo, ma non come due risultati oltre la doppia cifra. Martedì 30 marzo è stato straordinario da questo punto di vista. Straordinario, sia chiaro, per le squadre capaci di vincere con un divario così largo, non per chi ha dovuto raccogliere la sfera così tante volte, oltre la linea.

Il Giappone ha infatti fatto registrare l'incredibile 14-0 contro la Mongolia, in cui è stato protagonista Osako con una doppietta, oltre a Minamino, Asano, Kamada, Morita, Inagaki (doppietta), Ito (v), Furuhashi (doppietta) e l'autorete di Tuya.

Dopo la goleada giapponese, è arrivata anche la sconfitta più pesante nella storia delle. Nata solamente pochi decenni fa, la rappresentativa delle famose isole nord-americane, aveva al massimo subito sconfitte da sei o sette goal. Questo, ovviamente, per non aver mai sfidato rappresentative di rilievo.

Per accedere al Mondiale 2022, però, stavolta la federazione CONCACAF ha optato per dei gironi eliminatori in cui è presente anche il Canada, oltre alle altre rappresentative minori come Suriname, Bahamas e Guyana. La Nazionale di Davies, fenomeno del Bayern, ha così vinto per 11-0.

Davies è stato ovviamente tra i protagonisti principali, 'fermatosi' ad una doppietta (secondo dietro l'argentino-canadese Cavallini, in goal per tre volte) ma devastante sulla fascia, continuamente in avanti, raddoppiato e dunque lasciando più liberi i compagni. Le vincitrici di questa prima fase parteciperanno al secondo round per provare ad accedere a Qatar 2022: qui vi prendanno parte in futuro Stati Uniti, Messico, Honduras, Giamaica e Costa Rica.