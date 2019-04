Le Curve del Napoli: "Stop al gemellaggio col Genoa"

Curva A e Curva B pongono fine allo storico gemellaggio coi tifosi del Genoa: "Tante situazioni scivolate di mano, rapporto ufficialmente rotto".

La notizia che non t'aspetti. All'indomani di -, i tifosi azzurri annunciano lo stop allo storico gemellaggio coi sostenitori del Grifone. I motivi, sono spiegati in un volantino utilizzato come nota ufficiale da Curva A e Curva B.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

"Dopo mesi di lunghi e assordanti silenzi, un rapporto caratterizzato negli anni da colori intensi, sbiadisce in una monocromatica domenica di aprile; sarebbe lungo ed inutile annoverare tutte le cause che hanno portato alla fine il rapporto stesso mai curato nel tempo e affidato esclusivamente ad amicizie personali, longeve vero, ma non trasferite ad un livello di gruppi ultras così come converrebbe".

Il comunicato spiega come siano state molteplici le cause che hanno portato a questa decisione, ribadendo come la rottura del gemellaggio tra i tifosi azzurri e quelli rossoblù riguardi solamente gli ultras.

"Tante sono le situazioni che nel tempo sono scivolate un po' di mano, tra le tante questa improvvisa quanto persistente solidarietà verso una tifoseria che ci ha teso un vile agguato (tra l'altro riuscito male) senza nemmeno farsi carico di chiedere come stessero i ragazzi gemellati coinvolti negli scontri". "Non convidiamo questa linea di tendere mani ed abbracciare compagini 'nemiche' colpevoli di aver tolto la vita a dei nostri fratelli di viaggio".