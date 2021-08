Da Malgioglio e il contestato Manfredonia a Pedro: Lazio e Roma di nuovo in affari 40 anni dopo

La Roma e la Lazio annunciano il passaggio di Pedro: lo spagnolo passa da una sponda all'altra del Tevere 40 anni dopo l'ultimo trasferimento.

Da una sponda all'altra del Tevere, senza intermezzi utili ai tifosi per digerire la novità e ritrovarsi quello che fino a poche ore prima era uno dei propri beniamini dall'altra parte della barricata, o viceversa. L'affare Pedro, annunciato oggi, entra nella ristrettissima lista degli affari tra Lazio e Roma. Trasferimenti quasi impossibili da realizzare per la forte rivalità all'ombra del Colosseo che accomuna biancocelesti e giallorossi.

Due colori e un simbolo stampati addosso. Un forte senso d'identità. E una rivalità vissuta al massimo 365 giorni all'anno, con picchi incontrollabili in occasione delle settimane a cavallo della stracittadina. Per la Capitale Lazio-Roma è molto più di una partita. È uno stile di vita. In un contesto in cui la squadra di club rappresenta molto più di un comune hobby ma una comunità in cui ci si identifica, differenziandosi dagli 'altri', risulta molto complicato per un calciatore - anche straniero - svestire la maglia giallorossa e indossare quella biancoceleste, o viceversa.

Chi sceglie di percorrere un pezzo della propria carriera a Roma sa che dovrà fare i conti tutti i giorni con una rivalità che tocca molte sfere della vita delle persone. Un sentimento che travolge i calciatori, che ben presto capiscono cosa significhi giocare il 'derby della Capitale'. Il processo è naturale: basta vivere una settimana prima e una dopo il derby, con in mezzo i 90 minuti della partita a fermare il tempo. L'ansia, le paure, i ricordi del passato, la vittoria sognata prima; il paradiso e il ruolo di eroe in caso di vittoria e, al contrario, l'inferno e le contestazioni in caso di ko dopo.

Pedro scrive una nuova pagina di storia del calcio capitolino. Lo spagnolo - cresciuto nel Barcellona e che ha vinto tutto le maglie di 'blaugrana', Spagna e Chelsea - diventa il primo calciatore del nuovo millennio a trasferirsi direttamente dalla Roma alla Lazio.

L'ultimo cambio diretto di casacca risale al 1985: fu il portiere Astutillo Malgioglio a lasciare la Roma per vestire la maglia della Lazio. Qualche anno prima di lui Carlo Perrone, che fece il percorso inverso, e Franco Cordova, che passò dalla Roma alla Lazio, creando non pochi malumori nell'ambiente giallorosso, nel 1982. Un anno prima toccò a Michele De Nadai, ala cresciuta nel Milan ed esplosa nella Capitale. Andando indietro troviamo Sergio Petrelli, passato dalla Roma alla Lazio nel 1972 e campione d'Italia due anni più tardi con la squadra di Maestrelli. Selmosson, attaccante svedese degli anni '50, si trasferì dai biancocelesti alla Roma nel 1958 e, ancor prima, Attilio Ferraris, che nel 1934 indossò in maniera consecutiva entrambe le maglie.

A questa cerchia ristretta di calciatori che sono passati da una sponda all'altra del Tevere si possono aggiungere tanti che hanno indossato le due maglie, ma altre esperienze a intervallare le avventure in giallorosso e biancoceleste. Tra questi c'è Lionello Manfredonia, prodotto del settore giovanile della Lazio e idolo dei tifosi biancocelesti, che dopo una parentesi alla Juve torna nella Capitale, ma con la maglia della Roma, beccandosi una durissima contestazione dei suoi vecchi sostenitori.

Nel passato recente, i vari Angelo Peruzzi, Roberto Muzzi, Aleksandar Kolarov, Sinisa Mihajlovic e Diego Fuser hanno indossato le maglie di Lazio e Roma, ma senza soluzione di continuità. Proprio come Carlo Galli, capocannoniere della Roma in Serie B nella stagione 1951/1952 e in biancoceleste dal 1963 al 1966, a fine carriera. Il primo a farlo? Luigi Ziroli, autore del primo e storico goal della Roma nella massima divisione italiana. Nel 1928 si trasferì al Venezia, prima di tornare un anno dopo nella Capitale, ma questa volta con la maglia biancoceleste.

Ora tocca a Pedro attraversare il fiume che bagna Roma, senza fare troppo rumore. Un'impresa complicatissima, anche per uno che vanta nel palmarés i numerosi trofei vinti in carriera.