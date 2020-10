Lazio, Immobile rischia la stangata: squalifica di tre turni?

Secondo 'Il Corriere dello Sport', Ciro Immobile potrebbe rischiare anche la squalifica di tre turno per condotta violenta.

Il pareggio tra e ha fatto discutere e farà discutere ancora parecchio. Non tanto per il risultato in sé, ma per le due espulsioni che si sono verificate nel secondo tempo, soprattutto quella di Ciro Immobile.

Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', Ciro Immobile adesso potrebbe rischiare parecchio. La manata data a Vidal, a prescindere dall'entità della potenza e dal danno, potrebbe essere catalogata come condotta violenta.

E la condotta violenta può portare ad una squalifica di 3 turni "in caso di particolare gravità", come recita l’articolo 38 del codice di Giustizia sportiva. Immobile rischia di saltare , e Toro alla ripresa, tornerebbe per Lazio- dell’8 novembre. Sarebbe disponibile solo in Champions. E’ immaginabile che la Lazio faccia ricorso.

A prescindere da questo, Immobile salterà sicuramente almeno una giornata, e per Simone Inzaghi è meglio che il nuovo acquisto Muriqi recuperi dal suo infortunio.