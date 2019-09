Lazio ko col Cluj, Inzaghi resta ottimista: "Passeremo il turno"

Simone Inzaghi non fa drammi dopo la sconfitta della Lazio col Cluj: "Sono convinto che passeremo, ma dobbiamo credere in ciò che facciamo".

Nonostante la sconfitta, Simone Inzaghi non perde la calma. La cade al debutto in sul campo del Cluj, ma il tecnico a 'Sky' rimane ottimista in ottica qualificazione.

"Sono convinto che passeremo, ma dobbiamo sempre credere nelle cose che facciamo. Senz’altro come spesso accade avremmo meritato qualcosa in più. Dispiace per questo ko soprattutto per il primo tempo che abbiamo fatto". "Avremmo dovuto chiudere la partita, l’arbitro non avrebbe fischiato quel rigore. Se avessimo fatto il 2-0 non avremmo avuto questi problemi. Il secondo tempo? Dovevamo replicare quanto fatto nella prima frazione ma non ci siamo riusciti".

In casa Lazio il momento non è dei migliori, ma Inzaghi invita a guardare avanti e carica i suoi in vista del prossimo match di campionato.