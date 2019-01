L’audio Whatsapp di Sala: "L'aereo sembra cadere a pezzi..."

Spunta un messaggio vocale inviato sull'aereo da Emiliano Sala: "Che paura! Questo aereo sta per cadere a pezzi". Un drammatico presagio.

Cardiff, Nantes, ma non solo: il mondo intero, calcistico e non, prega per Emiliano Sala, anche se le speranze di ritrovarlo vivo sono considerate ormai pressoché nulle. E intanto viene alla luce un'ultima testimonianza, con il senno di poi drammatica, lasciata dal centravanti argentino.

Sala è sull'aereo che dovrà trasportarlo a Cardiff. E proprio da lì manda un messaggio vocale, venuto in possesso della stampa argentina e in particolare del 'Clarin'. È tutto sommato tranquillo, sbadiglia, descrive le proprie incombenze. Ma poi, quasi si sentisse che il peggio sta per accadere, parla delle condizioni precarie del velivolo.

El estremecedor audio de Emiliano Sala desde arriba de la avioneta desaparecida. pic.twitter.com/msfQFUJ2Bl 22 gennaio 2019

"Sono morto... Sono stato a Nantes per fare delle cose, cose, cose... non finiscono più, non finiscono più, non finiscono più. Sono sull'aereo, che tra un po' cade a pezzi. Sto andando a Cardiff, domani pomeriggio iniziamo ad allenarci. Vediamo cosa succederà".

E ancora, ecco un'altra frase che alla luce di quanto accaduto suona come un tristissimo presagio.

"Se tra un'ora e mezza non avrete mie novità, non so se manderanno qualcuno a cercarmi perché non mi troveranno. Mamma mia, che paura!".

Le ricerche dell'aereo su cui viaggiava Sala, scomparso dai radar al largo di Alderney, sono state interrotte in serata e riprenderanno nella giornata di domani. Il padre del calciatore ha già ammesso di non nutrire più speranze sul ritrovamento del figlio ancora in vita.