LASK-Liverpool, anteprima di Champions League: tutto quello che c’è da sapere

Champions League - Game Week 2 14 ott 2026 - 12:45 Raiffeisen Arena

LASK-Liverpool inizierà il 14 ottobre 2026 alle 12:45 EST, le 16:45 GMT.

In Austria si affrontano due squadre in difficoltà

Sia il LASK Linz sia il Liverpool hanno disperatamente bisogno di una vittoria per dare una svolta alle rispettive stagioni. Cosa succederà quando si affronteranno nella gara del primo pomeriggio di mercoledì?

I padroni di casa hanno perso tre delle ultime quattro partite

Il LASK ha perso tre delle ultime quattro partite in tutte le competizioni, compresa quella contro l'AEK Athens nella prima giornata. Il Liverpool ha aperto la sua stagione in Champions League con una vittoria sull'Atletico Madrid ad Anfield, ma in campionato ha avuto un rendimento altalenante. L'unica sconfitta finora in Premier League è arrivata nel fine settimana contro il Manchester City, ma anche tre pareggi hanno complicato la situazione: dopo sei giornate, il Liverpool è già a nove punti dal City capolista.

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Statistiche chiave e infortuni

Moses Usor e George Bello si sono infortunati nella sconfitta del LASK contro il Rapid Wien nel fine settimana, mentre il Liverpool ha affrontato il Manchester City senza Cody Gakpo, Dominik Szoboszlai e Alexander Isak.

Il LASK ha segnato 15 goal nelle ultime quattro partite casalinghe.

Il Liverpool ha segnato esattamente due goal in cinque delle ultime sei trasferte.

Notizie sulle squadre e rose

Il LASK di Dietmar Kuehbauer dovrebbe schierare Lukas Jungwirth in porta, con una linea difensiva che comprende Andres Andrade, Xavier Mbuyamba e Joao Tornich. Nell'undici previsto figurano Robert Ljubicic e Sascha Horvath nelle zone centrali, mentre Moses Usor e Christoph Lang dovrebbero garantire pericolosità in attacco. In vista della partita non sono stati confermati infortuni o squalifiche tra i padroni di casa; eventuali aggiornamenti saranno aggiunti più vicino al fischio d'inizio.

Andoni Iraola dovrebbe schierare Alisson Becker in porta per il Liverpool, con Virgil van Dijk e Ronald Araujo a formare la coppia centrale di difesa. Nell'undici previsto figurano Florian Wirtz e Alexis Mac Allister a centrocampo, con Bradley Barcola e Lewis Koumas a sostegno dell'attacco. Al momento non sono stati segnalati infortuni o squalifiche tra gli ospiti.

Stato di forma

Il LASK ha faticato a trovare continuità: nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. Nell'ultima gara ha perso 2-0 contro il Rapid Wien in Bundesliga e, nello stesso periodo, è stato sconfitto anche dallo Sturm Graz e dall'AEK Athens. La squadra austriaca ha pareggiato 3-3 con l'Hartberg e vinto un'amichevole contro il First Vienna FC, ma nelle partite ufficiali il suo rendimento è stato fragile. Ha incassato molti goal e dovrà migliorare sensibilmente per competere con un Liverpool che gioca a livello europeo.

Il Liverpool ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è il 3-0 subito contro il Manchester City in Premier League, ma prima aveva battuto l'AFC Bournemouth 1-0 e l'Atletico Madrid 2-1 in Champions League. Completano il quadro la vittoria per 3-1 sul Tottenham Hotspur in Carabao Cup e il pareggio senza reti sul campo del Fulham. Il Liverpool ha dimostrato di saper competere in più competizioni e il suo rendimento europeo in questa stagione gli dà fiducia in vista della trasferta a Linz.

Precedenti

I due club si sono affrontati due volte nelle competizioni europee, entrambe nella fase a gironi della UEFA Europa League 2023-24. Il Liverpool ha vinto 4-0 ad Anfield nel novembre 2023, dopo aver già battuto il LASK 3-1 a Linz nel settembre dello stesso anno. Ha vinto entrambi gli incontri, segnando sette goal e subendone soltanto uno: un bilancio nettamente favorevole nei precedenti tra le due squadre.

Classifica

Nella classifica di Champions League, il LASK occupa attualmente il 27° posto, mentre il Liverpool è 13°: posizioni che riflettono la differenza di tradizione europea tra le due squadre in questa fase della competizione.