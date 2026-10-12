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Champions League
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LASK-Liverpool, anteprima di Champions League: tutto quello che c’è da sapere

LASK vs Liverpool
LASK
Liverpool
Champions League

Presentazione completa di LASK-Liverpool, con la Champions League che torna dopo una lunga sosta per le nazionali. Parliamo di tattica, ultime notizie sulle squadre, stato di forma e molto altro.

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Champions League - Game Week 2
Raiffeisen Arena

LASK-Liverpool inizierà il 14 ottobre 2026 alle 12:45 EST, le 16:45 GMT.

In Austria si affrontano due squadre in difficoltà

Sia il LASK Linz sia il Liverpool hanno disperatamente bisogno di una vittoria per dare una svolta alle rispettive stagioni. Cosa succederà quando si affronteranno nella gara del primo pomeriggio di mercoledì?

I padroni di casa hanno perso tre delle ultime quattro partite

Il LASK ha perso tre delle ultime quattro partite in tutte le competizioni, compresa quella contro l'AEK Athens nella prima giornata. Il Liverpool ha aperto la sua stagione in Champions League con una vittoria sull'Atletico Madrid ad Anfield, ma in campionato ha avuto un rendimento altalenante. L'unica sconfitta finora in Premier League è arrivata nel fine settimana contro il Manchester City, ma anche tre pareggi hanno complicato la situazione: dopo sei giornate, il Liverpool è già a nove punti dal City capolista.

Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images

Statistiche chiave e infortuni

  • Moses Usor e George Bello si sono infortunati nella sconfitta del LASK contro il Rapid Wien nel fine settimana, mentre il Liverpool ha affrontato il Manchester City senza Cody Gakpo, Dominik Szoboszlai e Alexander Isak.
  • Il LASK ha segnato 15 goal nelle ultime quattro partite casalinghe.
  • Il Liverpool ha segnato esattamente due goal in cinque delle ultime sei trasferte.

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni LASK - Liverpool

3-5-2
LASK crest
LASK
LAS
Formazione
Liverpool crest
Liverpool
LIV
4-2-3-1
L. JungwirthL. JungwirthA. AndradeA. AndradeX. MbuyambaX. MbuyambaJ. TornichJ. TornichK. JoergensenK. JoergensenR. LjubicicR. LjubicicG. BelloG. BelloS. HorvathS. HorvathM. BogardeM. BogardeM. UsorM. UsorC. LangC. LangA. BeckerA. BeckerV. van DijkV. van DijkR. AraujoR. AraujoM. KerkezM. KerkezJ. JacquetJ. JacquetR. NgumohaR. NgumohaF. WirtzF. WirtzT. NyoniT. NyoniA. Mac AllisterA. Mac AllisterB. BarcolaB. Barcolateam-logoL. Koumas
Liverpool crest
Liverpool
LIV
3-5-2
LASK

Formazione titolare

Liverpool

Allenatore

  • D. Kuehbauer
  • A. Iraola

Il LASK di Dietmar Kuehbauer dovrebbe schierare Lukas Jungwirth in porta, con una linea difensiva che comprende Andres Andrade, Xavier Mbuyamba e Joao Tornich. Nell'undici previsto figurano Robert Ljubicic e Sascha Horvath nelle zone centrali, mentre Moses Usor e Christoph Lang dovrebbero garantire pericolosità in attacco. In vista della partita non sono stati confermati infortuni o squalifiche tra i padroni di casa; eventuali aggiornamenti saranno aggiunti più vicino al fischio d'inizio.

Andoni Iraola dovrebbe schierare Alisson Becker in porta per il Liverpool, con Virgil van Dijk e Ronald Araujo a formare la coppia centrale di difesa. Nell'undici previsto figurano Florian Wirtz e Alexis Mac Allister a centrocampo, con Bradley Barcola e Lewis Koumas a sostegno dell'attacco. Al momento non sono stati segnalati infortuni o squalifiche tra gli ospiti.

Stato di forma

LAS

LAS - Forma

AEK
S1-0
SGR
S2-1
HAR
D3-3
FVI
V2-1
RAP
S0-2
Gol segnato (subito)
6/9
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
LIV

LIV - Forma

ATM
V2-1
FUL
D0-0
TOT
V3-1
BOU
V0-1
MCI
S0-3
Gol segnato (subito)
6/5
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Il LASK ha faticato a trovare continuità: nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. Nell'ultima gara ha perso 2-0 contro il Rapid Wien in Bundesliga e, nello stesso periodo, è stato sconfitto anche dallo Sturm Graz e dall'AEK Athens. La squadra austriaca ha pareggiato 3-3 con l'Hartberg e vinto un'amichevole contro il First Vienna FC, ma nelle partite ufficiali il suo rendimento è stato fragile. Ha incassato molti goal e dovrà migliorare sensibilmente per competere con un Liverpool che gioca a livello europeo.

Il Liverpool ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è il 3-0 subito contro il Manchester City in Premier League, ma prima aveva battuto l'AFC Bournemouth 1-0 e l'Atletico Madrid 2-1 in Champions League. Completano il quadro la vittoria per 3-1 sul Tottenham Hotspur in Carabao Cup e il pareggio senza reti sul campo del Fulham. Il Liverpool ha dimostrato di saper competere in più competizioni e il suo rendimento europeo in questa stagione gli dà fiducia in vista della trasferta a Linz.

Precedenti

Testa a testa

LASKPareggioLiverpool
0
0
2
Europa League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
4
LASK badge
LASK
LAS
0
FIN
Europa League
LASK badge
LASK
LAS
1
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
FIN
1Gol segnati7
Partite senza 2.5 goal2/2
Entrambe le squadre hanno segnato1/2

I due club si sono affrontati due volte nelle competizioni europee, entrambe nella fase a gironi della UEFA Europa League 2023-24. Il Liverpool ha vinto 4-0 ad Anfield nel novembre 2023, dopo aver già battuto il LASK 3-1 a Linz nel settembre dello stesso anno. Ha vinto entrambi gli incontri, segnando sette goal e subendone soltanto uno: un bilancio nettamente favorevole nei precedenti tra le due squadre.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
V
2
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
110050+53
V
3
BarcellonaBarcellonaBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
110031+23
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AteneAEK AteneAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
19
PSVPSVPSV
10101101
D
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
S
22
Club BrugesClub BrugesCLB
100123-10
S
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
S
22
LilleLilleLIL
100123-10
S
25
InterInterINT
100112-10
S
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
S
27
LASKLASKLAS
100101-10
S
27
NapoliNapoliNAP
100101-10
S
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
S
29
VikingVikingVIK
100113-20
S
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
S
32
RB LipsiaRB LipsiaRBL
100114-30
S
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
S
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
S
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
S
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
S
Qualificato agli ottavi di finale

Nella classifica di Champions League, il LASK occupa attualmente il 27° posto, mentre il Liverpool è 13°: posizioni che riflettono la differenza di tradizione europea tra le due squadre in questa fase della competizione.

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