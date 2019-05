La parabola di Pavard: retrocesso da campione del Mondo

Dopo essersi laureato campione del Mondo con la Francia da protagonista, Benjamin Pavard è retrocesso clamorosamente con lo Stoccarda.

Benjamin Pavard era stato la rivelazione della che ha vinto il Mondiale di 2018 la scorsa estate.

Pavard ha giocato tutte le partite (per tutti e 90 minuti) tranne quella con la da terzino destro, segnando anche uno splendido goal contro l' .

Nonostante le numerose offerte arrivate per lui dopo il Mondiale, Pavard ha deciso di rimanere un'altra stagione allo , anche se a gennaio il ha ufficializzato il suo acquisto per 35 milioni di euro.

Prima di trasferirsi in Baviera, a luglio, Pavard ha provato a salvare lo Stoccarda dalla retrocessione ma non ci è riuscito. Dopo il terz'ultimo posto in campionato è arrivata infatti la sconfitta nello spareggio contro l'Union Berlino.

Una parabola incredibile, quella di Pavard: il 15 luglio 2018 festeggiava un Mondiale vinto da protagonista, il 27 maggio 2019 è retrocesso in seconda serie con lo Stoccarda.