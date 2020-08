La confessione di Anelka: "Al Real Madrid ho vissuto un incubo"

Nicolas Anelka è il protagonista di un documentario su Netflix, che racconta proprio la sua vita: "Anelka: genio e sregolatezza". Il calciatore francese racconta soprattutto i tempi al , trascorsi come un vero e proprio incubo, già a partire dal primo giorno.

Un ambiente certamente non facile quello di Madrid, ma non solo in campo. Soprattutto fuori dal campo, dove un ragazzo di 20 anni ha bisogno anche di sbagliare, di vivere la propria giovinezza...

"C'erano sacrifici da fare ed ero troppo giovane per capire. C'era così tanta pressione su di me. Ero sui giornali ogni giorno. In campo le cose non andavano bene. Non potevo avere una vita privata. Non potevo fare niente. Avevo 20 anni, non potevi camminare per strada. Tutto ciò che facevo me lo ritrovavo sui giornali la mattina seguente".