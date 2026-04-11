L'Al Ahly egiziano ha trovato un sostituto per Aliou Diang

L’Al-Ahly egiziano vuole tornare a dominare in Egitto e in Africa. Per questo, in vista del prossimo mercato estivo, sta pianificando rinforzi per la rosa.

Lo staff tecnico e la dirigenza ritengono prioritario rafforzare il centrocampo, soprattutto dopo l'addio del maliano Aliou Diang, ormai giocatore del Valencia.

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Secondo Africa Foot, l’Al Ahly segue il centrocampista difensivo ivoriano Cedric Jebou, in scadenza con l’Étoile Sportive du Sahel, quindi disponibile a parametro zero.

Gbou sta vivendo un momento brillante della sua carriera: le sue prestazioni nel campionato tunisino lo hanno imposto come uno dei migliori nel ruolo grazie alla capacità di recupero palla, alla disciplina tattica e a un gioco moderno.

Le sue caratteristiche rispondono alle esigenze dell’Al-Ahly, che cerca elementi esperti e versatili dal continente africano per mantenere l’identità e aumentare la competitività della squadra.

Tuttavia l’Etoile du Sahel non vuole perderlo e lavora al rinnovo, consapevole dell’interesse di altri club.

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Jebou ha giocato in Tunisia con il Taraji, poi in Belgio al Leuven e infine nel Minnesota United in USA, maturando esperienze in diversi campionati.

Secondo Transfermarkt, il suo valore di mercato è di circa 400.000 euro, cifra alla portata dell’Al Ahly che potrebbe accelerare le trattative in caso di passaggio alla fase ufficiale.

Alla luce di questi dati, l’affare resta aperto a ogni scenario: l’Etoile du Sahel vuole trattenere il giocatore, mentre l’Al Ahly punta a rinforzarsi con elementi decisivi in un’estate che si preannuncia ricca di movimenti di mercato.