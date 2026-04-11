Karim Malim

Scrittore di contenuti sportivi

Sono specializzato nella produzione di articoli e reportage sportivi accattivanti, nonché nella creazione di contenuti digitali distintivi sui principali eventi e protagonisti del mondo dello sport. Ho maturato una vasta esperienza nella realizzazione di interviste e nella costruzione di storie giornalistiche di grande impatto, impegnandomi sempre a offrire contenuti accurati e affidabili, capaci di risuonare con il pubblico e di seguire i suoi interessi.

Fin dalla mia infanzia, il calcio è stato per me molto più di un semplice gioco: è stato una fonte di divertimento e passione. Il mio primo ricordo indelebile legato al calcio risale ai Mondiali del 1998. Con il passare del tempo, questa passione si è trasformata in una professione, segnando l’inizio del mio percorso nella creazione di contenuti sportivi.

Ho iniziato la mia carriera professionale come redattore sportivo in diverse piattaforme arabe, lavorando per il giornale e il sito “Al-Tahrir” dal 2016 al 2020, e per il sito “Al-Fursan” nello stesso periodo. Ho inoltre avuto una breve esperienza con il sito “Dardasha” nel 2017. Dal 2020 lavoro come redattore sportivo per il sito “Kooora”, dove seguo le principali competizioni e copro gli eventi sportivi più importanti a livello locale, continentale e internazionale.

La mia storia con il calcio

Tra i giocatori che mi hanno maggiormente ispirato nel mio percorso ci sono l’argentino Gabriel Batistuta, il francese Zinedine Zidane, il portoghese Cristiano Ronaldo e il faraone egiziano Mohamed Salah.

Ci sono stati anche diversi momenti che hanno influenzato profondamente il mio amore per il calcio, tra cui la delusione per l’eliminazione dell’Argentina nella fase a gironi dei Mondiali del 2002 e la grande tristezza per l’assenza dell’Egitto dai Mondiali del 2010.

Potete seguirmi sulle mie piattaforme social attraverso i seguenti link: