Kluivert a sorpresa: "Ho segnato, mia madre mi darà un lecca-lecca"

Dopo il goal di Europa League, Kluivert ha dedicato la rete alla madre: "Mi aveva detto che se avessi segnato ne avrei avuto uno".

Non è riuscito a trovare una continuità di rendimento da quando è alla , ma Justin Kluivert ha senza dubbio enormi margini di miglioramento. Contro l' , in , è arrivato il terzo centro stagionale dell'olandese, che con un po' di fiducia potrebbe essere una delle armi più importanti a disposizione di Fonseca.

Con DAZN segui la Serie A TIM IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Primo goal in Europa per Kluivert in questa stagione, che al termine della gara di Istanbul, terminata 3-0 in favore della Roma ha dedicato la rete segnata alla madre. Nel farlo, l'attaccante della Roma ha anche raccontato un simpatico aneddoto della sua famiglia.

Ai microfoni di Roma TV, Kluivert ha dedicato la marcatura alla madre, per poi svelare:

"Ho detto a mia madre che avrei segnato. Lei mi ha risposto che se ci fossi riuscito mi avrebbe dato un lecca lecca".

Under scalpita per tornare titolare dopo aver recuperato dall'infortunio, ma Kluivert dovrebbe partire titolare anche nel prossimo match di campionato contro il . Dopo i gialloblù sarà la volta dei nerazzurri di Conte, due match fondamentali per la zona Champions:

"Spero di segnare anche contro Verona e , voglio un lecca-lecca anche dopo queste gare".

In caso di nuovo goal i tifosi della Roma sono già pronti a regalare a Kluivert una fornitura a vita di dolci. C'è da scommetterci.