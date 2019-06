Klopp spezza la maledizione: torna a vincere in finale, la Champions è sua

Jurgen Klopp guida il Liverpool alla conquista della Champions League dopo una lunga serie di finali perse. La maledizione è spezzata.

Il torna a laurearsi campione d’Europa e lo fa in quella che è la notte certamente più importante della carriera di Jurgen Klopp. Il tecnico tedesco non solo infatti a Madrid solleva al cielo la sua prima , ma mette fine ad una serie impressionante di sconfitte che negli ultimi anni gli erano valse la fama di ‘perdente di successo’.

Klopp, che proprio alla vigilia della sfida con il scherzando si era definito il “Re delle semifinali”, ma che aveva anche rispedito al mittente l’etichetta di ‘sfortunato’ “Chi arriva sempre in finale non può esserlo”, aveva iniziato la sua striscia negativa nel 2013 quando alla guida del vide svanire all’89’ in uno storico derby tedesco con il , il sogno di laurearsi campione d’Europa.

L’anno successivo, nel maggio 2014, la sconfitta in finale di Coppa di ancora contro il Bayern, mentre nel 2015 sarà il a batterlo nella sua ultima partita sulla panchina del Borussia.

Seguiranno poi i ko in finale di League Cup ai rigori contro il nel febbraio del 2016, di qualche mese più tardi contro il , prima di quella di Kiev del maggio 2018 contro il ancora in Champions.

Al Wanda Metropolitano quindi il tecnico tedesco, che qualora ce ne fosse bisogno si consacra come uno dei migliori al mondo, interrompe un’incredibile sequela di ko e lo fa nel modo migliore possibile.