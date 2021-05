Klopp e la Champions: "Non solo il Liverpool, immaginatela senza la Juventus"

L'allenatore del Liverpool: "Champions League? Non faremo comunque otto acquisti in caso di qualificazione...". E rivolge il pensiero alla Juve.

Stagione da dimenticare per il Liverpool, che si trova al quinto posto in classifica in Premier League e rischia di non accedere alla prossima Champions League, con quattro punti di ritardo dal Chelsea (quarto) e tre partite ancora da giocare per i Reds.

Jurgen Klopp, in conferenza stampa, ha parlato dell'Europa che conta.



"Ha sempre un impatto, questo è chiaro. Però cerchiamo di essere preparati praticamente a tutto, dal punto di vista dello scouting, dal punto di vista dei progetti dell'allenatore. Sono passati sei anni. Nel primo anno non avevamo davvero le possibilità di qualificarci per la Champions League, ma in tutti gli altri annici siamo qualificati, ed era sempre l'obiettivo principale. Questo dice qualcosa sulle ambizioni di questo club".

Ma, in caso di mancata qualificazione, non ci saranno drammi da fare in casa Liverpool. Klopp chiede equilibrio.

"Questa stagione ha avuto così tanti alti e bassi, dovremmo comportarci come se non fosse successo. Ma ovviamente è una cosa importante, per i giocatori è importante. Vogliono tutti giocare in Champions League e dobbiamo constatarlo. Ma non smetteremo di giocare se non ci qualificheremo e non compreremo otto giocatori se ci qualificheremo. Non è questa la differenza. Dobbiamo progettare in modo serio e vedremo come andrà a finire".

E poi, infine, tira in ballo la Juventus per far capire la difficoltà della stagione in corso.