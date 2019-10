Juventus Under 23, Alcibiade sorpreso: "Sarri sapeva tutto di me"

Capitano della Juventus Under 23, Raffaele Alcibiade esalta Ronaldo: "Impressionante, il primo ad arrivare e l’ultimo ad andarsene".

Non ha mai giocato in , ma a 29 anni Raffaele Alcibiade può vantare alcune cose non da tutti: vestire la maglia della , sia pure quella dell'Under 23 che milita nel campionato di Serie C, nonchè esserne il capitano. E poi potersi allenare a stretto contatto con gente come Cristiano Ronaldo, per fare un nome.

Intervistato da 'Tuttosport', Alcibiade esalta il fenomeno portoghese, elevandolo a modello da seguire per affermarsi ai massimi livelli.

"Impressionante. Nonostante abbia vinto tutto è il primo ad arrivare e l’ultimo ad andarsene e, come tutti in prima squadra, fa ogni esercizio al 100 per 100. Ed è giusto che i ragazzi lo vedano e guardino quello: non il colpo di tacco, ma quello che c’è dietro. La fame che i campioni, nonostante soldi e vittorie, continuano ad avere".

Anche il giudizio su Maurizio Sarri è lusinghiero, con tanto di aneddoto al loro primo incontro.

"Mi conosceva già, sono rimasto sorpreso. Sapeva tutto di me: ti fa capire che è preparato in ogni cosa, che ama il suo lavoro e ci si dedica 24 ore su 24. Si vede in allenamento e in partita, non lascia nulla al caso: e questo ti porta dall’Interregionale alla ".

Nella Juventus Under 23 di quest'anno, i riflettori saranno puntati sui nuovi arrivati Mota Carvalho e Han, che Alcibiade ritiene un lusso per la Serie C.