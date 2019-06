Juventus, Sarri verrà liberato gratis dal Chelsea: nessun indennizzo

Pronto a essere annunciato come nuovo tecnico della Juventus, Sarri pensa già al mercato: piacciono Emerson Palmieri e Hysaj, seguito anche Danilo.

È ormai solo questione di ore prima che Maurizio Sarri venga ufficializzato come nuovo allenatore della . Il tecnico toscano al momento si trova in , pronto a dare inizio alla sua nuova avventura a tinte bianconere. A mancare è infatti solamente il via libera del , come ha rivelato a un tifoso proprio il diretto interessato.

Operazione gestita Fali Ramadani, intermediario con Marina Granovskaia, braccio destro di Roman Abramovich, l'addio di Sarri al Chelsea potrebbe essere annunciato già nella giornata odierna. Nell'ultimo incontro tenutosi sabato sera a Monte Carlo, tutti i dettagli sono infatti stati definiti, con il club londinese pronto a liberare gratuitamente l'ex .

Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', il Chelsea non dovrebbe infatti chiedere alcun indennizzo alla Juventus, accantonando dunque l'idea iniziale di costringere i bianconeri a pagare 6 milioni per liberare Sarri, visto che il tecnico lascerà il club con due anni di anticipo rispetto alla naturale scadenza del proprio contratto.

Pronto a firmare un accordo da 6,5-7 milioni all'anno, il futuro allenatore della Juventus dovrà poi pensare ai primi passi da muovere sul mercato. ll primo potrebbe essere quello che porta a Emerson Palmieri, pronto, secondo 'La Gazzetta dello Sport', a lasciare Londra insieme al tecnico toscano per seguirlo alla Juventus.

Un altro nome che stuzzica poi la fantasia di Sarri è sicuramente quello di Elseid Hysaj, suo fedelissimo ai tempi del Napoli e ora in uscita dal club azzurro. Un suo arrivo prevederebbe però l'addio di Joao Cancelo, con la Juventus che al momento sta anche sondando la pista che porta a Danilo del per sostituire il portoghese.