Juventus, Sarri ad un tifoso: "Se il Chelsea mi libera vengo, vediamo lunedì"

Maurizio Sarri è stato intercettato a Pistoia, dove un tifoso gli ha chiesto: "Mister, vieni alla Juventus?"; lui deciso: "Se il Chelsea mi libera sì"

Maurizio Sarri si avvicina alla , anche se per fare chiarezza in modo definitivo servirà qualche altro giorno. Lo assicura lo stesso allenatore, che oggi è stato intercettato in un noto ristorante di Pistoia, come riportato da 'Pistoia Sport'.

Un tifoso ha chiesto a Maurizio Sarri: "Mister, vieni alla Juventus?"; lui ha replicato: "Se il mi libera vengo, vediamo cosa succede lunedì".

Da quello che trapela, insomma, l'allenatore pare aspettare solo il via libera del Chelsea per sposare la Juventus. Che poi è quello che vi raccontiamo da ormai qualche giorno.

Lunedì potrebbe essere il giorno decisivo della separazione tra Sarri ed il Chelsea. Ricordiamo che uno dei nodi più importanti riguarda la scelta dei Blues del nuovo allenatore. Con il nuovo tecnico in pugno (Garcia, Lampard o Blanc), Abramovich non dovrebbe avere problemi a lasciar andare Sarri.

Anche la clausola per liberare Sarri rappresenta un cavillo non da poco per il Chelsea, ma in questo caso potrebbe esserci tra la Juventus ed il club inglese una sorta di Gentlemen's agreement, in modo da far andare Sarri sulla panchina dei bianconeri senza il pagamento di nessuna clausola.