Juventus, Ronaldo mai a segno contro la coppia Godin-Gimenez

Cristiano Ronaldo non è mai riuscito ad andare a segno contro la coppia difensiva Godin-Gimenez in sei partite tra club e nazionale.

Diego Godin e Josè Gimenez: la vittoria dell'Atletico Madrid contro la Juventus porta le firme dei due arcigni difensori centrali, protagonisti sia in fase difensiva che nei calci piazzati a favore. Spicca inoltre una curiosa statistica: contro i due colossi uruguaiani Cristiano Ronaldo non è mai riuscito ad andare a segno.

Nelle sei partite giocate tra club e nazionale il fuoriclasse portoghese non ha mai fatto goal quando di fronte si è trovato la coppia Godin-Gimenez. Un tabù rinnovato anche ieri sera al Wanda Metropolitano, dove i due centrali hanno vestito anche le maglie dei bomber.

Un dato che sorprende soprattutto se si pensa allo score di Ronaldo contro l'Atletico Madrid: ben 22 goal in 32 match contro i Colchoneros, tra le vittime preferite di CR7. Il rendimento del classe '85 cala però drasticamente quando i due uruguaiani si ritrovano a guidare la difesa insieme.

Per quattro volte nel derby di Madrid il portoghese non è riuscito a trafiggere Godin e Gimenez: il duello si è poi riproposto al recente Mondiale in Russia, quando negli ottavi di finale l'Uruguay ha eliminato il Portogallo grazie alla doppietta di Cavani. L'appuntamento è rinviato ora allo Stadium, dove i tifosi bianconeri sperano che il proprio idolo possa spezzare l'incantesimo.