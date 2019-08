Juventus-Napoli, Danilo entra e segna: dopo 29 secondi il goal

Infortunio muscolare per De Sciglio, in campo Danilo che fa partire l'azione dalla propria area e la conclude dando il vantaggio alla Juventus.

Tutto velocissimo, quasi senza rendersene conto. E' un esordio speciale e praticamente da record quello di Danilo con la maglia della . Il terzino brasiliano, arrivato nel corso di questo calciomercato nell'ambito dello scambio con Cancelo, è entrato in campo allo Stadium trovando subito il goal.

Danilo è subentrato nel match contro il per sostituire De Sciglio, out per un problema muscolare dopo un quarto d'ora di gioco. Dentro l'ex . Angolo per il Napoli, lo stesso terzino fa partire il contropiede della Juventus concludendo in maniera vincente l'azione.

Dopo appena 29 secondi la rete di Danilo, capace così di dare il vantaggio alla Juventus nel big match contro il Napoli. Un record per la : è lo straniero più veloce di sempre a segnare la sua prima rete nella massima serie, battendo il record dell'australiano John Aloisi.

Se Danilo ha aperto le marcature contro il Napoli, permettendo alla Juventus di giocare in scioltezza e ai tifosi bianconeri di innamorarsi subito di lui, per De Sciglio servirà attendere i controlli di routine per capire l'entità dell'infortunio capitato allo Stadium.