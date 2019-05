Juventus, Marchisio: "Conte all'Inter? Le bandiere sono sempre più rare"

Voci che si fanno sempre più insistenti, confermate da diverse fonti: Antonio Conte è vicinissimo all' . Sarà l'ex tecnico della l'erede di Luciano Spalletti, che guiderà la squadra nelle ultime due gare di prima di lasciare il timone al collega.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Un trasferimento che non sorprende per nulla Claudio Marchisio, uno dei fedelissimi dell'allenatore salentino tra il 2011 e il 2014. Nel corso dell'intervista concessa a 'Tuttosport', ha sottolineato la professionalità di Conte, a prescindere dai colori della fede di ognuno.

Nella mente del centrocampista dello c'è ancora un discorso fatto dal mister all'intervallo della prima giornata del campionato 2011/2012 (Juventus- 4-0).

"Venivamo da un’estate difficile, dopo due settimi posti eravamo in discussione tutti, per questo lavorammo tanto e duramente. Nel precampionato avevamo sofferto molto, ma in quella partita contro il Parma tutto sembrava andare bene: gran caldo, ma noi in vantaggio per 1-0, andiamo negli spogliatoi. Siamo lì che ci rinfreschiamo e siamo di buon umore, arriva Conte gridando il nome di ognuno di noi e aggiungendo: puoi dare di più! Eravamo sconvolti, volevamo dire: mister, ma stiamo vincendo... Eppure in quel momento ci ha fatto capire che non potevamo mai mollare, mai cedere un centimetro. E’ stato uno dei momenti più importanti e fondanti del ciclo".