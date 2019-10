Juventus, prosegue il calvario di Pjaca: altro problema al ginocchio

La sfortuna non lascia in pace Marko Pjaca. Il giovane croato della Juventus si è fermato ancora in allenamento per un problema al ginocchio.

Il calvario di Marko Pjaca sembra senza fine. Da quell'infortunio al crociato nel marzo 2017 con la in trasferta in Estonia, l'attaccante classe 1995 non ha più trovato pace. E non sembra averla nemmeno in questa stagione, che sta vivendo con la maglia della .

L'ex è infatti alle prese con un altro problema fisico. Come ha affermato Maurizio Sarri in conferenza stampa, il croato deve fare i conti con un altro problema al ginocchio che gli ha impedito di allenarsi regolarmente.

"Pjaca in questo momento non è disponibile, ha avuto un piccolo problema al ginocchio quindi non è disponibile, si è allenato pochissimo".

Pjaca è reduce da un lungo stop per la rottura del legamento crociato, la seconda della sua carriera. Non gioca dallo scorso marzo, quando era in prestito alla .

Attualmente fa parte della rosa della Juventus ed è nella lista per la , quindi potrebbe, in caso di buona salute, rivedere il campo con la maglia bianconera almeno per uno spezzone, qualora Sarri dovesse concederglielo.

Con la il 24enne croato ha totalizzato 20 presenze e segnato un goal, in contro il nella stagione 2016/17, l'unica passata interamente a .

Anche quella in corso dovrebbe essere bianconera a metà: secondo quanto affermato da Fabio Paratici, l'intenzione del club è quella di mandarlo a giocare. La Juve è in attesa di offerte.