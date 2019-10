Juventus-Bayer Leverkusen, le formazioni ufficiali: Bernardeschi titolare

Le formazioni ufficiali di Juventus-Bayer Leverkusen: spazio per Matuidi, Higuain e Cuadrado come titolari, dall'altra parte Alario e Havertz.

Le formazioni ufficiali di - :

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Hradecky; Weiser, Tah, S. Bender, Wendell; Aranguiz, Baumgartlinger; Havertz, Demirbay, Volland; Alario

Dopo il pareggio di Madrid contro l'Atletico, la Juventus si rituffa nella : di fronte ai bianconeri di Sarri ci sarà il Bayer Leverkusen, che nell'esordio stagionale è stato sconfitto dal Mosca a sorpresa.

Sarri sceglie Higuain e non Dybala come spalla di Cristiano Ronaldo nel 4-3-3 della Juventus: in campo anche Bernardeschi e non Ramsey. A centrocampo c'è Matuidi insieme a Khedira e Pjanic, emergenza in difesa con Cuadrado terzino destro a completare la retroguardia composta da Bonucci, De Ligt e Alex Sandro. Tra i pali Szczesny.

Bayer con il 4-2-3-1, in cui Hradecky verrà difeso da Weiser, Bender, Tah e Wendell. In mediana Aranguiz e Baumgartlinger. Alario unica punta supportato da Havertz, Demirbay e Volland.