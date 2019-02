Juventus-Atletico Madrid, Alex Sandro squalificato: non ci sarà

Dopo Thomas e Diego Costa per l'Atletico, un diffidato ammonito anche per la Juventus: Alex Sandro out per la sfida di Torino.

Non solo gli infortunati, comunque quasi tutti recuperati da entrambe le parti. La sfida di ritorno tra Juventus e Atletico Madrid soffrirà dell'assenza di tre titolari. Dopo le ammonizioni che hanno portato alla squalifica per diffida di Diego Costa e Thomas, fuori anche Alex Sandro.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il terzino della Juventus, infatti, ha ricevuto un giallo per un duro contrasto areo sulla linea laterale, che ha portato il direttore di gara ad ammonire il brasiliano per fallo su Gimenez. Alex Sandro, imprescindibile titolare bianconero sulla fascia sinistra, costringerà Allegri a rivedere le cose per la gara di ritorno.

Alex Sandro ha giocato quasi tutte le gare stagionali da titolare, escludendo i match saltati per infortunio (Fiorentina e Inter) e squalifica (Frosinone). In qualche gara è entrato dalla panchina o non ha disputato l'intero incontro, ma risulta essere tra i più presenti, e insostituibili tra i bianconeri.

Nelle gare in cui Alex Sandro non è stato della partita, la Juventus ha proposto Cancelo sulla sinistra, con De Sciglio sulla destra. O viceversa. Difficile che Allegri cambi questo modo di vedere la sua Madama senza il brasiliano, magari inserendo Caceres sulla fascia.

Contro l'Atletico Madrid a soffrire più di tutti è stato probabilmente proprio lo stesso Mattia De Sciglio, che a questo punto potrebbe essere spostato sulla corsia sinistra in luogo dell'inserimento di Cancelo in quella opposta.

Scalpita anche Spinazzola, inserito in lista Champions da Allegri dopo il rientro dall'infortunio: per l'esterno si tratterebbe di un battesimo di fuoco in Champions League, ragion per cui sembra più probabile il già citato posizionamento di Cancelo e De Sciglio per provare a passare il turno.