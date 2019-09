La Juventus ritrova Alex Sandro: contro il Bayer torna subito titolare

In attesa del rientro degli infortunati, la Juventus ritrova Alex Sandro. Maurizio Sarri lo schiererà subito titolare contro il Bayer Leverkusen.

Per ritrovare gli infortunati ci sarà ancora da pazientare fino a dopo la sosta nazionali di settimana prossima, ma la per la sfida di Champions League contro il avrà nuovamente a disposizione un altro titolarissimo: Alex Sandro, tornato ieri ad allenarsi alla Continassa.

Il terzino sinistro brasiliano ha saltato la gara di sabato con la a causa di un lutto che ha colpito la sua famiglia. Come riporta 'Tuttosport', l'ex è rientrato in , prima di tornare già ieri ad allenarsi a agli ordini di Maurizio Sarri. E domani sera sarà regolarmente in campo da titolare.

Prima del forfait di due giorni fa, Sandro era l'unico insieme a capitan (in assenza di Chiellini) Leonardo Bonucci a non aver saltato nemmeno un minuto in stagione. Sia perché non ha un sostituto di ruolo, tanto che contro la SPAL è stato Matuidi a farne le veci, sia per l'affidabilità che garantisce e le prestazioni di alto livello mostrate in questa stagione.

Contro il Leverkusen chiuderà la linea difensiva, davanti al rientrante Szczesny, composta da Cuadrado, Bonucci e De Ligt, al momento intoccabili tra indisponibilità (De Sciglio e Danilo a destra) e affiatamento da costruire. Anche il centrocampo non sembra in dubbio: Pjanic in cabina di regia, con Khedira e Matuidi a spalleggiarlo e Ramsey da trequartista.

L'unico dubbio che Sarri dovrebbe sciogliere è quello relativo al partner di Cristiano Ronaldo, con Dybala in leggero vantaggio su Higuain e con l'ipotesi tridente con i due argentini e il portoghese per ora soltanto sullo sfondo. La , per ora, continua a lavorare con le certezze. Alex Sandro compreso.