Juve, il tridente tenta Sarri: Dybala, Higuain e Ronaldo insieme già col Bayer?

Maurizio Sarri valuta una nuova idea per la Juventus: Dybala, Higuain e Ronaldo tutti insieme dal 1'. Già col Bayer la possibile svolta.

L'infortunio di Douglas Costa nella partita contro la ha aperto nuovi scenari in casa , sia a livello di uomini che di moduli. Maurizio Sarri ha ritrovato un Cuadrado che si è riacceso e ha riscoperto un modulo che lo ha reso grande ad , prima di essere accantonato tra e : il 4-3-1-2.

In quest'ultimo il ruolo di trequartista lo ha sempre interpretato da titolare Aaron Ramsey, con ottimi risultati in termini di fraseggio e raccordo con gli attaccanti. Ma sempre grazie al tridente così disposto, potrebbe anche azzardare un nuovo esperimento: far coesistere tutti insieme Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala e Gonzalo Higuain.

L'ipotesi era già stata paventata dal tecnico bianconero in conferenza stampa pre- , quando ha ammesso che tutti e tre potevano giocare dal primo minuto, ovviamente con l'argentino numero 10 in posizione di trequartista (come già fatto con Allegri in alcune occasioni). Anche i commenti nel post-partita ("Ho visto tutti e tre gli attaccanti ben vivi") lasciano presagire che l'esperimento non sia così lontano.

Secondo 'Il Corriere dello Sport', già martedì sera contro il Bayer Leverkusen i bianconeri potrebbero presentarsi con il tridente da oltre 1000 goal in carriera. Una tentazione, più che una certezza. Anche eventualmente da applicare a partita in corso e non necessariamente dal 1', almeno per iniziare. Anche perché, come detto, Ramsey dietro le punte sta convincendo.

Con il 4-3-1-2 e il tridente 'pesante' gli attaccanti saranno chiamati a un lavoro difensivo molto più dispendioso, quindi anche la condizione fisica avrà un ruolo. Soprattutto con i ritmi alti della (e del Leverkusen). Ciò che è certo è che il modulo è tra i pensieri del tecnico, che attende il suo uomo Douglas Costa per tornare al 4-3-3, ma intanto anche senza il brasiliano scopre valide soluzioni per il suo attacco.