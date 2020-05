Joaquin a sorpresa: "Dopo il calcio voglio diventare torero"

L'ex calciatore della Fiorentina, oggi al Betis, rivela il suo sogno: "Ci ho provato da piccolo, ma dopo il calcio voglio diventare torero".

A Firenze se lo ricordano ancora andare sotto la Curva e fare il classico gesto da torero. Ma quella di Joaquin non era una semplice esultanza, bensì una vera e propria passione.

Come si deduce dalla sua intervista ad 'AS', dove racconta proprio della sua passione da torero e dalla voglia di inseguire ancora quel sogno non appena appenderà le scarpette al chiodo.

"Ha fatto di tutto per diventare torero da piccolo. Mi iscrissi alla scuola di corrida di El Puerto e quando mia madre vide che stava diventando una cosa seria, disse a mio padre di iscrivermi al calcio, perché lei soffriva molto. Grazie al calcio sono stato in grado di imparare di più sul mondo della corrida. Altre squadre Una volta smesso con il calcio vorrei realizzare questo sogno: diventare torero, anche se è molto difficile. Mi piacerebbe entrare in questo mondo, sempre nel rispetto di una professione molto delicata e dare il mio contributo benefico a tutte le persone di quel mondo".

Joaquin compierà 39 anni il prossimo luglio ed il suo contratto con il Betis scadrà il prossimo anno, a giugno 2021. Al netto di sorprese, a 40 anni, dovrebbe essere quella la data del suo ritiro.