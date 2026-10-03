Italia-Turchia: dettagli della partita

UEFA Nations League A - Game Week 4 5 ott 2026 - 14:45 Stadio Renato Dell'Ara

Italia e Turchia daranno il calcio d'inizio il 5 ottobre 2026 alle 18:45 GMT (14:45 EST / 19:45 BST / 20:45 SAST).

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Gli Azzurri puntano al bottino pieno contro la Turchia

L'Italia torna in casa allo stadio Renato Dall'Ara per ospitare la Turchia nella quarta giornata del Gruppo A1 di League A della UEFA Nations League 2026/27. Dopo l'importante pareggio in trasferta contro la Francia, la squadra del ct Roberto Mancini punta a conquistare tre punti davanti ai propri tifosi per consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica del girone. Per la Turchia di Vincenzo Montella, la trasferta di Bologna, dopo una prova difficile in Belgio, rappresenta un'opportunità cruciale per cercare vendetta dopo la sfida d'andata di settembre.

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Il momento recente degli Azzurri: Bastoni salva un punto a Saint-Denis

L'Italia arriva a lunedì sera con grande slancio dopo aver strappato un pareggio per 1-1 contro la Francia allo Stade de France nella terza giornata, il 2 ottobre. Dopo essere andata sotto per un gol di Michael Olise, la difesa azzurra ha trovato il pari al 68' con Alessandro Bastoni, a segno di testa, conquistando così un punto prezioso in trasferta. Insieme al 4-1 ottenuto contro la Turchia a Bursa nella seconda giornata, il risultato conferma la nazionale di Mancini pienamente in corsa per uno dei primi due posti del Gruppo A1, validi per i quarti di finale.

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Il passo falso della Turchia: sconfitta a Liegi

La Turchia arriva in Italia con la voglia di ripartire dopo la sconfitta per 3-0 in trasferta contro il Belgio al Maurice Dufrasne Stadium nella terza giornata, il 2 ottobre. Nonostante 20 tentativi di tiro, la squadra di Montella è stata punita da una doppietta di Kevin De Bruyne e da un gol nel finale di Romelu Lukaku. Dopo aver incassato quattro gol dall'Italia a settembre, il reparto difensivo turco con Merih Demiral e Abdülkerim Bardakcı sarà chiamato a serrare i ranghi sotto enorme pressione.

Duello a Bologna: equilibrio in mezzo al campo contro estro creativo

I precedenti tra queste due nazionali hanno prodotto sfide tattiche ricche di gol, in particolare il 4-1 dell'Italia a Bursa in cui hanno segnato Davide Frattesi e Pio Esposito. Il motore del centrocampo azzurro, guidato da Sandro Tonali, Nicolò Fagioli e Davide Frattesi, cercherà di dettare il ritmo e innescare Moise Kean in avanti. Dall'altra parte, la Turchia si affiderà alla creatività del talento del Real Madrid Arda Güler e al gioco sulle fasce di Barış Alper Yılmaz per colpire in contropiede la retroguardia italiana. Con punti pesanti del Gruppo A1 in palio, la sfida di lunedì promette grande intensità internazionale fin dal fischio d'inizio.

Notizie sulle squadre e formazioni

Roberto Mancini annuncia la sua Italia per questa partita, con aggiornamenti su infortuni e squalifiche che saranno aggiunti più a ridosso del calcio d'inizio non appena saranno disponibili ulteriori informazioni.

Vincenzo Montella guida la Turchia in questa trasferta di Bologna. Il ritiro turco ha subito contrattempi per infortunio durante la partita d'esordio del girone contro la Francia, e ulteriori aggiornamenti sulla squadra saranno confermati prima del calcio d'inizio.

Stato di forma

L'Italia ha vinto tre delle ultime cinque partite e ne ha perse due. L'uscita più recente si è chiusa con un successo per 4-1 sulla Turchia in UEFA Nations League, dopo la sconfitta per 2-0 contro il Belgio a Roma nella prima giornata della stessa competizione. Prima della Nations League, gli Azzurri avevano vinto due amichevoli consecutive contro Grecia e Lussemburgo, entrambe per 1-0. L'Italia ha segnato sei gol e ne ha subiti sette in queste cinque partite.

La Turchia ha vinto una delle ultime cinque partite e ne ha perse tre, con un ulteriore risultato a referto. L'impegno più recente si è concluso con una sconfitta per 1-4 contro l'Italia in Nations League, e la squadra ha anche perso 1-0 contro la Francia nella partita d'esordio del girone. Il successo per 3-2 contro gli USA al Mondiale rappresenta il risultato recente più significativo. La Turchia ha segnato sei gol e ne ha subiti otto in queste cinque partite.

Precedenti

L'ultimo confronto tra queste due squadre si è giocato il 28 settembre 2026 nella UEFA Nations League A, con la vittoria dell'Italia per 4-1 a Bursa. Negli ultimi cinque precedenti, l'Italia ha un chiaro vantaggio con tre vittorie e un pareggio, mentre la Turchia ha ottenuto un successo, un 2-3 in un'amichevole del marzo 2022 giocata a Sivas. Il risultato più netto della serie è arrivato a Euro 2020, quando l'Italia ha vinto 3-0 a Roma.

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