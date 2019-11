Italia super, Mancini sorride: "Fa piacere aver superato Pozzo"

L' si impone sul complicato campo della con un netto 0-3 e conquista la decima vittoria consecutiva, che vale il record assoluto nella storia azzurra. Roberto Mancini supera una leggenda come Pozzo e al termine dei novanta minuti ha espresso tutta la sua soddisfazione.

Con DAZN segui la Serie A TIM IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Ai microfoni della 'Rai', il ct jesino ha analizzato il match con un grande applauso per i suoi giocatori:

"Ci fa piacere aver superato un mito come Pozzo, che ha vinto anche due coppe internazionali, cinque trofei in totale. Ottima partita, loro sono una squadra solida tecnicamente, abbiamo messo subito la partita sul binario giusto".

Esattamente due anni dopo la grande delusione della mancata qualificazione ai Mondiali, l'Italia riparte con un grande progetto:

Alcuni singoli hanno ritrovato con la maglia azzurra una fiducia che sembrava mancare nei rispettivi club:

"Insigne? Hanno giocato bene tutti, sennò non si vince 3-0 fuori casa qua, tutti bravi. Tonali è andato benissimo, non è Verratti ma ha caratteristiche simili, mentre Zaniolo è abituato a giocare in un altro modo in questo momento. Belotti? Se segnano i nostri centravanti è meglio, speriamo continuino anche durante l'Europeo. Un difetto? Abbiamo difeso un po' troppo bassi nel finale, certe volte si rischia di riaprire una partita che era già finita".