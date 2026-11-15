Italia eliminata, le squadre qualificate ai quarti di Nations League: chi passa il turno

Gli Azzurri, primi a novanta minuti dalla fine grazie al successo ottenuto a 'San Siro' contro la Francia, sono stati eliminati perdendo piuttosto clamorosamente nell'ultima giornata contro il Belgio.
A volare ai quarti di Nations League dunque sono i Diavoli Rossi insieme alla selezione transalpina a cui col risultato dell'Italia sarebbe bastato un pareggio ma ha battuto la Turchia chiudendo al primo posto.
I PRIMI VERDETTI
Il primo gruppo ad emettere i suoi verdetti è stato quello A3, dominato da Inghilterra e Spagna che hanno chiuso con quindici punti a testa e volano a braccetto ai quarti di Nations League.
Nel gruppo A4 è già matematicamente qualificato il Portogallo nonostante la sconfitta subita nella penultima giornata contro la Danimarca che si gioca l'accesso ai quarti di Nations League contro la Norvegia, quando gli basterà non perdere.
IN CORSA OLANDA, GRECIA E GERMANIA
Ancora tutto aperto infine nel Gruppo A2 dove l'Olanda, attualmente prima, deve almeno pareggiare contro la Germania per qualificarsi mentre ai tedeschi serve una vittoria.
Argomenti correlati
Un pareggio permetterebbe alla Germania di accedere ai quarti di Nations League solo se la Grecia perdesse contro la Serbia già fuori da tutto. Ai greci invece basterà fare lo stesso risultato dei tedeschi.
QUANDO SI GIOCANO I QUARTI DI NATIONS LEAGUE
L’andata dei quarti di Nations League è in programma tra il 25 e il 27 marzo 2027, con ritorno tra il 28 e il 30 marzo. Le quattro vincenti andranno alla fase finale tra il 9 e il 13 giugno 2027, con semifinali, finale per il terzo posto e finale. La sede delle Finals non è ancora stata scelta.
Ma chi si qualifica ai quarti di Nations League? Ad accedere al turno successivo sono le prime due classificate dei quattro gironi della Lega Serie A.
LE SQUADRE QUALIFICATE
- Francia
- Belgio
- Inghilterra
- Spagna
- Portogallo