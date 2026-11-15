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Lelio Donato

Italia eliminata, le squadre qualificate ai quarti di Nations League: chi passa il turno

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L'Italia scivola dal secondo al terzo posto nel suo girone e manca la qualificazione ai quarti di finale di Nations League, a cui accedono Belgio e Francia. Ma quali sono le altre squadre che si giocheranno la vittoria?

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Gli Azzurri, primi a novanta minuti dalla fine grazie al successo ottenuto a 'San Siro' contro la Francia, sono stati eliminati perdendo piuttosto clamorosamente nell'ultima giornata contro il Belgio.

A volare ai quarti di Nations League dunque sono i Diavoli Rossi insieme alla selezione transalpina a cui col risultato dell'Italia sarebbe bastato un pareggio ma ha battuto la Turchia chiudendo al primo posto.

I PRIMI VERDETTI

Il primo gruppo ad emettere i suoi verdetti è stato quello A3, dominato da Inghilterra e Spagna che hanno chiuso con quindici punti a testa e volano a braccetto ai quarti di Nations League.

Nel gruppo A4 è già matematicamente qualificato il Portogallo nonostante la sconfitta subita nella penultima giornata contro la Danimarca che si gioca l'accesso ai quarti di Nations League contro la Norvegia, quando gli basterà non perdere.

IN CORSA OLANDA, GRECIA E GERMANIA

Ancora tutto aperto infine nel Gruppo A2 dove l'Olanda, attualmente prima, deve almeno pareggiare contro la Germania per qualificarsi mentre ai tedeschi serve una vittoria.

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Un pareggio permetterebbe alla Germania di accedere ai quarti di Nations League solo se la Grecia perdesse contro la Serbia già fuori da tutto. Ai greci invece basterà fare lo stesso risultato dei tedeschi.

QUANDO SI GIOCANO I QUARTI DI NATIONS LEAGUE

L’andata dei quarti di Nations League è in programma tra il 25 e il 27 marzo 2027, con ritorno tra il 28 e il 30 marzo. Le quattro vincenti andranno alla fase finale tra il 9 e il 13 giugno 2027, con semifinali, finale per il terzo posto e finale. La sede delle Finals non è ancora stata scelta.

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Ma chi si qualifica ai quarti di Nations League? Ad accedere al turno successivo sono le prime due classificate dei quattro gironi della Lega Serie A.

LE SQUADRE QUALIFICATE

  • Francia
  • Belgio
  • Inghilterra
  • Spagna
  • Portogallo

Scritto daLelio Donato

Contributor

📝 Bio: Sono nato a Palermo nel 1985 e fin da bambino ho coltivato due passioni che hanno segnato il mio percorso: la scrittura e il calcio. Dopo il diploma classico, ho intrapreso gli studi universitari conseguendo la laurea triennale in Filosofia della Conoscenza e della Comunicazione, disciplina che mi ha fornito strumenti critici e analitici fondamentali per il mio lavoro. 

Giornalista pubblicista, dal 2012 scrivo per GOAL, dove unisco competenze e passione per raccontare lo sport che amo da sempre. Mi occupo di cronaca sportiva, approfondimenti, editoriali e analisi tattiche, cercando sempre di offrire al lettore uno sguardo lucido e approfondito sul gioco. 

Seguo da vicino le gare interne del Palermo, luogo che rappresenta un pezzo importante della mia storia e della mia identità. Raccontare il calcio per me significa restituire emozioni, spiegare dinamiche e dare voce a ciò che accade dentro e fuori dal campo.

 

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