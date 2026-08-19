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Ipswich Town-Sunderland: anteprima completa della Premier League

Ipswich Town
Sunderland

Anteprima completa della sfida tra Ipswich Town e Sunderland con l’inizio della stagione 2026-27 di Premier League. Parliamo di tattica, notizie sulle squadre, mercato e altro ancora.

crest
Premier League - Game Week 1
Portman Road

Ipswich Town-Sunderland inizierà il 22 agosto 2026 alle 10:00 EST e alle 15:00 GMT.

L'Ipswich è tornato ai massimi livelli

I Tractor Boys hanno speso più di 100 milioni di sterline per 10 nuovi arrivi nel tentativo di rendere la squadra più solida di quanto non fosse dopo la retrocessione di due anni fa, quando si concentrò sull'ingaggio di giocatori già rodati in Championship. Al momento in cui scriviamo, l'Ipswich ha il quarto saldo netto di mercato più alto della Premier League.

Issa Diop e Sasa Lukic sono arrivati dal Fulham, mentre Florentino Luís è stato prelevato dal Burnley per rafforzare le opzioni a centrocampo. L'allenatore Gary O'Neil farà grande affidamento sul rientrante centrocampista creativo Julio Enciso. Il 22enne paraguaiano è tornato per una seconda esperienza con l'Ipswich dopo un periodo al Brighton. Il colpo più appariscente dell'Ipswich, però, è l'attaccante brasiliano Emerson, che arriva dal Tolosa per 24 milioni di sterline.

Ipswich Town FC v Brentford FC - Premier LeagueGetty Images

I Tractor Boys cercheranno di forzare i recuperi alti

Nella scorsa stagione, l'Ipswich è stato maestro nello sfruttare i recuperi alti. Ha prodotto tiri nel 22,2% di queste situazioni, più del doppio rispetto alla media della Championship del 10,4%.

Il Sunderland ora è una realtà consolidata in Premier League

Probabilmente una delle storie della scorsa stagione, il Sunderland ha chiuso al settimo posto nel suo primo campionato di ritorno in Premier League, il miglior piazzamento dalla stagione 1999-2000 sotto Peter Reid. Bisognerà vedere come l'allenatore Régis Le Bris gestirà i maggiori impegni del calcio europeo aggiunti al calendario, ma è un bel problema da avere mentre il club si appresta a vivere la sua prima avventura continentale dopo 53 anni. L'esperto difensore belga Thomas Meunier è finora il loro unico acquisto di rilievo, dopo essere arrivato a parametro zero dal Lille. Il Sunderland è riuscito anche a trattenere il capitano e perno del centrocampo Granit Xhaka nonostante l'interesse del Chelsea per il veterano svizzero. La stella della RD Congo Noah Sadiki agirà al fianco di Xhaka in un doppio mediano.

Sunderland 2025-26 Granit XhakaGetty Images

Supremazia del nord-est

La squadra di Le Bris ha fatto bottino pieno nelle due sfide contro gli arcirivali del Newcastle United, allungando a 11 partite la propria serie di imbattibilità in campionato.

Il Sunderland è a suo agio senza palla

La scorsa stagione il Sunderland ha fatto registrare il quinto dato più basso di possesso palla in Premier League, con il 44,9%, e solo le tre retrocesse e l'Everton hanno avuto meno possesso. Dovrà rafforzare la rosa prima della chiusura del mercato, con potenzialmente più di 50 partite in calendario in questa stagione.

Chemsdine TalbiSunderland

Probabili formazioni

Ipswich (4231): Scherpen; O'Shea, Diop, Greaves, Davis; Lukic, Nunez; Fatawu, Enciso, Maeda; Emersonn.

Sunderland (433): Roefs; Mukiele, Ballard, Alderete, Hume; Xhaka, Sadiki, Le Fée; Talbi, Brobbey, Angulo.

Brian BrobbeySunderland

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Ipswich Town - Sunderland

Ipswich Town crest
Ipswich Town
IPS
Formazione
Sunderland crest
Sunderland
SUN
Sunderland crest
Sunderland
SUN

Allenatore

  • G. O'Neil

Gary O'Neil deve fare a meno di Azor Matusiwa e Jack Taylor per infortunio mentre l'Ipswich si prepara all'esordio in Premier League. Al momento non risultano squalifiche e non è stata ancora diffusa alcuna probabile formazione confermata in vista della partita. Gli aggiornamenti saranno aggiunti più vicino al calcio d'inizio.

Regis Le Bris deve fare i conti con problemi di infortuni anche lui, con Omar Alderete e Nordi Mukiele entrambi fuori per il Sunderland. Non ci sono squalifiche da segnalare e Le Bris non ha ancora confermato il suo undici previsto. Sono attese ulteriori notizie sulla squadra con l'avvicinarsi della partita.

Forma

IPS

IPS - Forma

OXF
S2-0
WYC
V1-2
LEH
V1-0
RAY
V3-0
FCU
V2-4
Gol segnato (subito)
10/5
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
SUN

SUN - Forma

LIV
S4-2
LEE
S1-0
WRE
V1-0
RCL
V0-2
REN
V2-1
Gol segnato (subito)
7/6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

L'Ipswich si presenta a questa sfida con tre vittorie nelle ultime cinque uscite in amichevole precampionato, a fronte di due sconfitte. Il risultato più recente è stato un netto 3-0 sul Rayo Vallecano l'8 agosto, mentre a inizio mese è arrivato anche un successo per 1-0 sul Le Havre. Le due sconfitte sono arrivate contro l'Oxford United, che ha vinto 2-0, e contro l'Osasuna, che si è imposto 2-1. In queste cinque partite, l'Ipswich ha segnato otto gol e ne ha subiti cinque.

Anche il Sunderland ha ottenuto tre vittorie nelle ultime cinque amichevoli precampionato. L'uscita più recente si è chiusa con un successo per 2-0 sul Lens l'8 agosto, mentre in precedenza aveva battuto il Wrexham 1-0 in precampionato. Le sconfitte sono arrivate contro il Leeds United e il Liverpool, con quest'ultima pari a un ko per 4-2. Il Sunderland ha segnato dieci gol nelle cinque partite e ne ha subiti sei, a indicare una vocazione offensiva rimasta costante per tutto il programma di preparazione.

Precedenti

Testa a testa

Ipswich TownPareggioSunderland
2
1
2
Championship
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
2
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
FIN
Championship
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
2
FIN
League One
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
1
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
FIN
League One
Sunderland badge
Sunderland
SUN
2
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
0
FIN
League One
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
0
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
FIN
5Gol segnati6
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

L'ultimo confronto tra questi due club risale alla Championship del 13 gennaio 2024, quando l'Ipswich Town vinse 2-1 a Portman Road. Negli ultimi cinque precedenti registrati, l'Ipswich è in vantaggio con tre vittorie contro l'unica del Sunderland, mentre una partita è finita in pareggio. Negli ultimi anni le due squadre si sono affrontate tra Championship e League One, con l'Ipswich vincitore in entrambi gli incroci di Championship.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
00000000
2
ArsenalArsenalARS
00000000
3
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
4
BrentfordBrentfordBRE
00000000
5
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
00000000
6
ChelseaChelseaCHE
00000000
7
Coventry CityCoventry CityCOV
00000000
8
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
9
EvertonEvertonEVE
00000000
10
FulhamFulhamFUL
00000000
11
Hull CityHull CityHUL
00000000
12
Ipswich TownIpswich TownIPS
00000000
13
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
00000000
14
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
15
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
17
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
00000000
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
00000000
19
SunderlandSunderlandSUN
00000000
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
00000000
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione

Nella classifica di Premier League, l'Ipswich Town è attualmente al 12° posto, mentre il Sunderland occupa la 19ª posizione.

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