Inzaghi Re di Supercoppa: quarto trionfo, come lui solo Lippi e Capello

Il tecnico interista vince la quarta Supercoppa italiana della sua carriera da allenatore e aggancia due leggende come Lippi e Capello.

Se tre indizi fanno una prova, con quattro siamo di fronte alla più assoluta delle verità. L'Inter vince la settima Supercoppa italiana della sua storia, nientemeno che la seconda consecutiva con Simone Inzaghi al timone del club nerazzurro.

Nel caso specifico del tecnico piacentino ci troviamo evidentemente di fronte ad un autentico specialista della competizione: dopo aver sollevato il trofeo nel 2017 e nel 2019 alla guida della Lazio - in entrambi i casi contro la Juventus - Inzaghi ha griffato altrettanti trionfi anche al timone dell'Inter nelle ultime due stagioni, un anno fa ancora contro i bianconeri e quest'anno al cospetto dei rivali concittadini.

Il tutto a completare un bottino di grande prestigio che lo proietta al fianco di chi ha scritto la storia del calcio italiano: con 4 Supercoppe in bacheca - su quattro finali disputate - l'allenatore interista diventa il più titolato della rassegna, a braccetto con Marcello Lippi e Fabio Capello.

Un trend che va ad allinearsi a quanto visto in passato, perché Simone Inzaghi ha vinto il trofeo per due volte anche da calciatore - con la maglia della Lazio nel 2000 e nel 2009 - oltre al sigillo del 2014 da tecnico della Lazio Primavera.

Il Derby dominato in quel di Riyad gli ha inoltre consentito di mettere le mani sul terzo trofeo in un anno solare da tecnico nerazzurro. Proprio così, perché tra le due Supercoppe vinte durante i suoi primi 12 mesi in quel di Milano, Inzaghi ci ha infilato anche una Coppa Italia. Altro piatto forte della casa.

A testimoniarlo sono i numeri: due titoli da allenatore, due da tecnico Primavera e tre da calciatore, per un complessivo di 7 coppe nazionali in bella vista nel salotto di casa.

Un salotto di casa che ha tutti connotati di una vera e propria argenteria, con il numero di coppe in esposizione che ha toccato quota 16: 6 da allenatore, 7 da giocatore e 3 da tecnico della Primavera. Numeri da specialista? Sì. O più semplicemente numeri di un vincente.