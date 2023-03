Punito l'invasore di PSV-Siviglia: non potrà entrare allo stadio per 40 anni

Il tifoso era entrato in campo per aggredire Dmitrovic, prima che questo lo immobilizzasse: "Apriremo anche un altro procedimento".

La decisione del PSV non è stata per nulla banale. A circa un mese dall'ingresso in campo del tifoso che ha provato ad aggreddire Marko Dmitrovic durante la sfida tra il club olandese e il Siviglia, il club olandese ha annunciato la punizione per il ragazzo: 40 anni senza Philips Stadion.

Il PSV ha infatti annunciato che il ventenne entrato in campo durante la parte finale di PSV-Siviglia non potrà recarsi a vedere una partita del club di Eindhoven almeno fino al 2063. Una pena lunghissima, alla quale si aggiunge anche quella per cui non potrà nemmeno accedere all'area intorno allo stadio fino al 2025.

Il tifoso era entrato in campo per aggredire il portiere serbo Marko Dmitrovic, estremo difensore del Siviglia schierato al posto di Bounou.

Dimitrovic, colosso di 194 cm per quasi 100 kg, ha immobilizzato facilmente l'aggressore, permettendo alla sicurezza di portare via il tifoso di casa.

"Mi ha spinto da dietro e ha cercato di colpirmi" aveva dichiarato Dmitrovic. La verità è che volevo colpirlo. Non sono mai stato aggredito, ma so difendermi".

Nell'annunciare il divieto di entrare allo stadio per i prossimi quattro decenni, il PSV ha confermato come per il ragazzo ci siano ulteriori guai:

" Avvieremo un procedimento per recuperare gli eventuali danni subiti dal club . Per l'ingresso sul campo sta attualmente scontando una pena detentiva di tre mesi, uno dei quali con la condizionale".

Il tifoso del PSV non sarebbe dovuto tra l'altro essere allo stadio nel match contro il Siviglia, visto il divieto per una cattiva condotta precedente alla gara in questione.

Un match che ha visto il PSV uscire dall'Europa League per mano di un Siviglia invece ancora in gioco, tra le migliori otto di un torneo di cui è la maggior vincitrice: il 2-0 del match di ritorno, in cui è avvenuta l'invasione di campo, non è bastato al club di Eindhoven dopo il 3-0 subito in terra iberica.