Notizie sulla squadra

L'Inter di Chivu deve fare a meno di Hakan Çalhanoğlu, indisponibile per infortunio, e non ha squalificati. Nell'undici probabile figurano Josep Martínez, Akanji, Carlos Augusto, Bisseck, Barella, Dimarco, Spence, Thuram ed Esposito. Gli aggiornamenti sulle formazioni arriveranno a ridosso del calcio d'inizio.

Lo Stoccarda di Hoeneß non segnala né infortunati né squalificati. L'undici probabile è composto da Bredlow, Mittelstädt, Chabot, Hendriks, Prömel, Führich, El Khannouss, Karazor, Leweling, Demirović e Undav.

Anteprima della partita Inter vs VfB Stoccarda

Champions League - Game Week 5 25 nov 2026 - 15:00 Giuseppe Meazza

L'Inter ospita lo Stoccarda mercoledì 25 novembre allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, nel match di Champions League.

La squadra di Cristian Chivu arriva dal 4-4 di Bergamo contro l'Atalanta, una partita in cui ha condotto più volte con due gol di margine senza riuscire a chiuderla. Pio Esposito ha firmato una tripletta, ma il risultato ha lasciato amarezza nello spogliatoio.

Chivu ha parlato apertamente di un esame fallito nel finale e di una squadra troppo morbida. In campionato l'Inter ha incassato 17 gol in 12 partite, un dato che pesa sulle ambizioni nerazzurre.

In Europa però il rendimento recente è stato diverso: a Rotterdam contro il Feyenoord è arrivato un 3-0 convincente. In classifica di Champions League l'Inter occupa il 15° posto.

Lo Stoccarda di Sebastian Hoeness si presenta a Milano dopo lo 0-0 in casa dello Schalke 04 in Bundesliga. In Europa i tedeschi hanno perso 2-0 contro il Galatasaray, mentre in campionato hanno vinto in trasferta 4-2 a Leverkusen.

Gli ospiti sono 14° nella classifica della competizione, un posto appena davanti all'Inter. Il Meazza ospiterà quindi una sfida tra due squadre in cerca di continuità.

Ecco tutte le informazioni su canale TV, diretta streaming e orario del calcio d'inizio.

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