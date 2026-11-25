Condividi Segui GOAL su Google

Terza vittoria consecutiva in Champions League per l'Inter e vista sulla qualificazione agli ottavi. Sucic la sblocca su rigore, poi il ritorno al goal di Lautaro.

Pubblicità

Chivu rinuncia ancora una volta inizialmente a Lautaro, preferendo Thuram al fianco di Pio Esposito. Resta fuori anche Dimarco, ma la sua assenza durerà poco, perché dopo 40 minuti Bastoni si fa male ed è lui a prendere il suo posto, con Carlos Augusto arretrato braccetto.

L'Inter fa la partita, come prevedibile, lo Stoccarda si difende e rischia specialmente in due occasioni nel primo tempo: l'azione a tu per tu con Seimen di Spence, che però tira addosso al portiere tedesco, e il clamoroso palo di Barella, con Seimen che poi salva sulla linea.

A inizio secondo tempo arriva l'episodio che cambia la partita: Dimarco crossa un pallone che finisce dritto sul braccio largo di Vagnoman. Letexier in un primo momento lascia correre, poi viene richiamato dal Var e non ha il minimo dubbio a concedere il rigore trasformato ancora una volta da Sucic, al secondo penalty consecutivo realizzato dopo quello di Bergamo. Il croato, senza Calhanoglu e Zielinski, è ormai il rigorista designato nerazzurro.

Lo Stoccarda dopo il goal si scuote e mette una certa pressione all'Inter. Anche grazie all'ingresso di Leweling. Chivu risponde mettendo dentro capitan Lautaro e la risposta arriva presto. Dimarco lo cerca, Pio Esposito fa il velo e il Toro torna a fare il Toro, con il goal che chiude la partita, un goal che mancava da più di un mese e che sa tanto di liberazione. Un goal che vale la terza vittoria di fila in Champions e che mette nel mirino l'ingresso tra le prime otto.

PAGELLE INTER-STOCCARDA

L'Inter torna a fare clean sheet ed è una notizia, specie dopo il 4-4 con l'Atalanta. Martinez sicuro tra i pali, Akanji leader difensivo, non sbaglia praticamente nulla e fa una grande chiusura nel finale. Spence si mangia un goal nel primo tempo, ma la sua prestazione è un crescendo. Molto attento difensivamente, si spinge in avanti quando può.

Argomenti correlati

Flessibilità Streaming NOW ✅ Accede all'intero palinsesto europeo targato Sky senza parabola o decoder ✅ Include Formula 1, MotoGP, tennis internazionale e Serie A TIM ✅ Attivazione immediata e compatibilità su smart TV, PC, tablet e console Prezzo mensile da 14,99 € al mese Attiva NOW Top Mercoledì Amazon Prime Video ✅ Detiene in esclusiva la miglior partita del mercoledì sera per ogni giornata ✅ Garantisce la presenza costante di una squadra italiana finché in corsa ✅ Include tutti i vantaggi commerciali del programma Amazon Prime (spedizioni e Prime Music) Prezzo mensile da 4,99 € al mese Attiva Prime Video Flessibilità Streaming NOW ✅ Accede all'intero palinsesto europeo targato Sky senza parabola o decoder ✅ Include Formula 1, MotoGP, tennis internazionale e Serie A TIM ✅ Attivazione immediata e compatibilità su smart TV, PC, tablet e console Prezzo mensile da 14,99 € al mese Attiva NOW Top Mercoledì Amazon Prime Video ✅ Detiene in esclusiva la miglior partita del mercoledì sera per ogni giornata ✅ Garantisce la presenza costante di una squadra italiana finché in corsa ✅ Include tutti i vantaggi commerciali del programma Amazon Prime (spedizioni e Prime Music) Prezzo mensile da 4,99 € al mese Attiva Prime Video Flessibilità Streaming NOW ✅ Accede all'intero palinsesto europeo targato Sky senza parabola o decoder ✅ Include Formula 1, MotoGP, tennis internazionale e Serie A TIM ✅ Attivazione immediata e compatibilità su smart TV, PC, tablet e console Prezzo mensile da 14,99 € al mese Attiva NOW

Barella e Carlos Augusto danno tutto, Dimarco entra bene con il rigore procurato e l'assist per Lautaro in coabitazione con Pio Esposito, stavolta senza goal, ma autore di una prestazione da attaccante navigato, capace di reggere il reparto da solo. Thuram si sbatte, ma si vede che non sta benissimo. Sucic ancora glaciale dal dischetto, ma da play può ancora migliorare.

Tra i tedeschi il migliore è il portiere Seimen, autore di alcune ottime parate. Vagnoman causa il rigore e sbaglia anche in impostazione. Buono l'ingresso di Leweling, che scuote la squadra.

Pubblicità Pubblicità

Martinez 6,5; Bisseck 6, Akanji 7, Bastoni 6 (41' Dimarco 6,5); Spence 6,5, Barella 6,5 (86' Stankovic sv), Sucic 6,6, Mkhitaryan 6 (69' Jones 6), Carlos Augusto 6,5; Thuram 6 (69' Lautaro 7), Esposito 6,5 (86' Diouf sv).

Seimen 6,5; Jeitsch 6 (71' Jaquez 6), Chabot 6, Hendriks 5,5; Vagnoman 5 (63' Leweling 6), Nartey 6 (71' Stiller 6), Spalt 5,5, Mittelstadt 6; El Khannouss 5,5; Fuhrich 6 (63' Undav 6), Demirovic 5,5.

Pubblicità Pubblicità

TABELLINO INTER-STOCCARDA

Marcatori: 57' rig. Sucic, 74' Lautaro

INTER (3-5-2): Martinez 6,5; Bisseck 6, Akanji 7, Bastoni 6 (41' Dimarco 6,5); Spence 6,5, Barella 6,5 (86' Stankovic sv), Sucic 6,5, Mkhitaryan 6 (69' Jones 6), Carlos Augusto 6,5; Thuram 6 (69' Lautaro 7), Esposito 6,5 (86' Diouf sv). All. Chivu

Pubblicità Pubblicità

STOCCARDA (3-4-1-2): Seimen 6,5; Jeitsch 6 (71' Jaquez 6), Chabot 6, Hendriks 5,5; Vagnoman 5 (63' Leweling 6), Nartey 6 (71' Stiller 6), Spalt 5,5, Mittelstadt 6; El Khannouss 5,5; Fuhrich 6 (63' Undav 6), Demirovic 5,5. All. Hoeness

Arbitro: Letexier (Fra)

Pubblicità Pubblicità

Ammoniti: Thuram, Jeltsch, Akanji

Espulsi: nessuno