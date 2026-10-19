Inter-Shakhtar Donetsk, anteprima della sfida di Champions League: tutto quello che c’è da sapere

Inter-Shakhtar Donetsk: i dettagli della partita

Champions League - Game Week 3 21 ott 2026 - 15:00 Giuseppe Meazza

Inter e FC Shakhtar Donetsk scenderanno in campo il 21 ottobre 2026 alle 19:00 GMT (15:00 EST / 20:00 BST / 21:00 SAST).

La big italiana ospita i campioni ucraini in forma

L’Inter accoglie l’FC Shakhtar Donetsk allo storico stadio San Siro per la terza giornata della fase di stagione regolare della UEFA Champions League 2026/27. Dopo la rocambolesca sconfitta europea della seconda giornata, in una partita da sette gol, i nerazzurri di Cristian Chivu puntano a sfruttare il fattore campo per conquistare tre punti fondamentali a Milano. Lo Shakhtar Donetsk di Arda Turan arriva invece in Italia forte di tre vittorie consecutive in tutte le competizioni, con l’opportunità di mettere alla prova la propria tenuta tattica contro una delle migliori squadre d’Europa.

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La vittoria in rimonta dei nerazzurri a Bologna

L’Inter arriva alla sfida di mercoledì con il morale alto dopo il netto successo per 3-1 sul campo del Bologna in Serie A, sabato 17 ottobre. Passata in svantaggio nelle prime fasi, ha pareggiato con Marcus Thuram prima che le reti di Carlos Augusto (68’) e Ange-Yoan Bonny (82’) nella ripresa le assicurassero i tre punti. La vittoria in campionato è stata la risposta ideale alla sconfitta per 4-3 contro il Club Brugge in Champions League il 13 ottobre, gara in cui Marcus Thuram, Nicolò Barella e Federico Dimarco hanno guidato una prova offensiva da 15 tiri.

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Il successo europeo e la forma in campionato dello Shakhtar Donetsk

Lo Shakhtar Donetsk si presenta a Milano con grande fiducia dopo aver inanellato tre vittorie consecutive. Dopo il 3-0 contro l’NK Veres Rivne del 9 ottobre, i campioni ucraini hanno conquistato un’importante vittoria casalinga per 3-1 contro l’AEK Athens a Londra, in Champions League, il 14 ottobre. Sabato 17 ottobre hanno poi battuto 2-1 l’FC Kolos Kovalivka in campionato, consolidando il primo posto nella classifica della Premier League ucraina.

Notizie sulle squadre e rose

Per questa partita l’Inter è allenata da Cristian Chivu. Al momento non sono disponibili informazioni confermate su infortuni o squalifiche; gli aggiornamenti sulla squadra arriveranno più a ridosso del calcio d’inizio.

Lo Shakhtar Donetsk è allenato da Arda Turan. Come per la squadra di casa, non sono stati forniti dettagli confermati sulla rosa o sugli infortuni; ulteriori aggiornamenti sono attesi prima della partita.

Stato di forma

L’Inter ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. La più recente è stata la sconfitta per 4-3 contro il Club Brugge in Champions League, arrivata dopo il successo per 3-0 sul Parma in Serie A. In precedenza, l’Inter aveva battuto l’Udinese 5-3 in campionato e pareggiato 2-2 con la Roma. In quelle cinque partite ha segnato 13 gol e ne ha subiti nove.

Lo Shakhtar Donetsk ha vinto quattro delle ultime cinque partite, lasciando punti per strada soltanto nel pareggio per 1-1 contro il PSV Eindhoven in Champions League. Il risultato più recente è stato il successo per 3-1 sull’AEK Athens in Champions League; ha inoltre battuto il Veres Rivne 3-0 nella Premier League ucraina. In queste cinque partite lo Shakhtar ha segnato nove gol e ne ha subiti due.

Precedenti

L’ultimo incontro tra le due squadre risale al 24 novembre 2021 in Champions League, quando l’Inter vinse 2-0 al Giuseppe Meazza. Negli ultimi cinque precedenti registrati, il bilancio è favorevole all’Inter e comprende una vittoria per 5-0 in Europa League il 17 agosto 2020. Gli altri tre incontri si sono tutti conclusi in parità, con tre 0-0 consecutivi nelle fasi a gironi della Champions League del 2020 e del 2021.