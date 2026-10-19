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Champions League
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Giuseppe Meazza
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Inter-Shakhtar Donetsk, anteprima della sfida di Champions League: tutto quello che c’è da sapere

Inter vs Shakhtar Donetsk
Champions League
Inter
Shakhtar Donetsk

Anteprima completa di Inter-FC Shakhtar Donetsk in UEFA Champions League. Analizziamo gli ultimi risultati in campionato e in Europa, lo stato di forma delle squadre e i temi principali in vista della sfida della terza giornata, in programma mercoledì sera allo stadio San Siro di Milano.

Inter-Shakhtar Donetsk: i dettagli della partita

crest
Champions League - Game Week 3
Giuseppe Meazza

Inter e FC Shakhtar Donetsk scenderanno in campo il 21 ottobre 2026 alle 19:00 GMT (15:00 EST / 20:00 BST / 21:00 SAST).

La big italiana ospita i campioni ucraini in forma

L’Inter accoglie l’FC Shakhtar Donetsk allo storico stadio San Siro per la terza giornata della fase di stagione regolare della UEFA Champions League 2026/27. Dopo la rocambolesca sconfitta europea della seconda giornata, in una partita da sette gol, i nerazzurri di Cristian Chivu puntano a sfruttare il fattore campo per conquistare tre punti fondamentali a Milano. Lo Shakhtar Donetsk di Arda Turan arriva invece in Italia forte di tre vittorie consecutive in tutte le competizioni, con l’opportunità di mettere alla prova la propria tenuta tattica contro una delle migliori squadre d’Europa.

Bologna FC v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images

La vittoria in rimonta dei nerazzurri a Bologna

L’Inter arriva alla sfida di mercoledì con il morale alto dopo il netto successo per 3-1 sul campo del Bologna in Serie A, sabato 17 ottobre. Passata in svantaggio nelle prime fasi, ha pareggiato con Marcus Thuram prima che le reti di Carlos Augusto (68’) e Ange-Yoan Bonny (82’) nella ripresa le assicurassero i tre punti. La vittoria in campionato è stata la risposta ideale alla sconfitta per 4-3 contro il Club Brugge in Champions League il 13 ottobre, gara in cui Marcus Thuram, Nicolò Barella e Federico Dimarco hanno guidato una prova offensiva da 15 tiri.

FC Shakhtar Donetsk v AEK Athens - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images

Il successo europeo e la forma in campionato dello Shakhtar Donetsk

Lo Shakhtar Donetsk si presenta a Milano con grande fiducia dopo aver inanellato tre vittorie consecutive. Dopo il 3-0 contro l’NK Veres Rivne del 9 ottobre, i campioni ucraini hanno conquistato un’importante vittoria casalinga per 3-1 contro l’AEK Athens a Londra, in Champions League, il 14 ottobre. Sabato 17 ottobre hanno poi battuto 2-1 l’FC Kolos Kovalivka in campionato, consolidando il primo posto nella classifica della Premier League ucraina.

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Inter - Shakhtar Donetsk

3-5-2
Inter crest
Inter
INT
page.match.formation.title
Shakhtar Donetsk crest
Shakhtar Donetsk
SHK
4-1-4-1
J. MartinezJ. MartinezA. BastoniA. BastoniM. AkanjiM. AkanjiY. BisseckY. BisseckA. DioufA. DioufN. BarellaN. BarellaP. ZielinskiP. ZielinskiH. CalhanogluH. CalhanogluF. DimarcoF. DimarcoM. ThuramM. ThuramA. BonnyA. BonnyD. RiznykD. RiznykV. TobiasV. TobiasM. MatviyenkoM. MatviyenkoV. BondarV. BondarP. HenriqueP. HenriqueA. SantanaA. SantanaNewertonNewertonO. OcheretkoO. OcheretkoPedrinhoPedrinhoM. GomesM. GomesKaua EliasKaua Elias
Shakhtar Donetsk crest
Shakhtar Donetsk
SHK
3-5-2
Inter

Formazione titolare

Shakhtar Donetsk

Allenatore

  • C. Chivu
  • A. Turan

Per questa partita l’Inter è allenata da Cristian Chivu. Al momento non sono disponibili informazioni confermate su infortuni o squalifiche; gli aggiornamenti sulla squadra arriveranno più a ridosso del calcio d’inizio.

Lo Shakhtar Donetsk è allenato da Arda Turan. Come per la squadra di casa, non sono stati forniti dettagli confermati sulla rosa o sugli infortuni; ulteriori aggiornamenti sono attesi prima della partita.

Stato di forma

INT

INT - Forma

ROM
D2-2
LUM
V2-0
PAR
V3-0
CLB
S3-4
BOL
V1-3
Gol segnato (subito)
13/7
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
SHK

SHK - Forma

CHO
V2-0
LNZ
V3-0
VRI
V0-3
AEK
V3-1
KOL
V2-1
Gol segnato (subito)
13/2
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

L’Inter ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. La più recente è stata la sconfitta per 4-3 contro il Club Brugge in Champions League, arrivata dopo il successo per 3-0 sul Parma in Serie A. In precedenza, l’Inter aveva battuto l’Udinese 5-3 in campionato e pareggiato 2-2 con la Roma. In quelle cinque partite ha segnato 13 gol e ne ha subiti nove.

Lo Shakhtar Donetsk ha vinto quattro delle ultime cinque partite, lasciando punti per strada soltanto nel pareggio per 1-1 contro il PSV Eindhoven in Champions League. Il risultato più recente è stato il successo per 3-1 sull’AEK Athens in Champions League; ha inoltre battuto il Veres Rivne 3-0 nella Premier League ucraina. In queste cinque partite lo Shakhtar ha segnato nove gol e ne ha subiti due.

Precedenti

Testa a testa

InterPareggioShakhtar Donetsk
2
3
0
Champions League
Inter badge
Inter
INT
2
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
FIN
Champions League
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
Inter badge
Inter
INT
0
FIN
Champions League
Inter badge
Inter
INT
0
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
FIN
Champions League
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
Inter badge
Inter
INT
0
FIN
Europa League
Inter badge
Inter
INT
5
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
FIN
7Gol segnati0
Partite senza 2.5 goal1/5
Entrambe le squadre hanno segnato0/5

L’ultimo incontro tra le due squadre risale al 24 novembre 2021 in Champions League, quando l’Inter vinse 2-0 al Giuseppe Meazza. Negli ultimi cinque precedenti registrati, il bilancio è favorevole all’Inter e comprende una vittoria per 5-0 in Europa League il 17 agosto 2020. Gli altri tre incontri si sono tutti conclusi in parità, con tre 0-0 consecutivi nelle fasi a gironi della Champions League del 2020 e del 2021.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
V
V
2
BarcellonaBarcellonaBAR
220092+76
V
V
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
V
V
4
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
220061+56
V
V
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
V
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
V
V
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
V
V
9
Real BetisReal BetisBET
220064+26
V
V
10
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
211083+54
D
V
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
V
D
12
ComoComoCOM
210164+23
S
V
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
S
V
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
V
S
15
Atletico MadridAtletico MadridATM
210132+13
V
S
16
Club BrugesClub BrugesCLB
21016603
V
S
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
S
V
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
S
V
19
LensLensRCL
210134-13
S
V
20
AEK AteneAEK AteneAEK
210123-13
S
V
21
RB LipsiaRB LipsiaRBL
210124-23
V
S
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
V
S
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
V
S
24
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
210115-43
V
S
25
RomaRomaROM
201145-11
S
D
26
PSVPSVPSV
201112-11
S
D
27
VikingVikingVIK
201146-21
D
S
28
FenerbahceFenerbahceFB
201117-61
S
D
29
InterInterINT
200246-20
S
S
30
FC PortoFC PortoPOR
200225-30
S
S
31
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
S
S
32
NapoliNapoliNAP
200214-30
S
S
33
LASKLASKLAS
200237-40
S
S
34
LilleLilleLIL
200226-40
S
S
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
S
S
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
200219-80
S
S
Qualificato agli ottavi di finale

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