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Serie A
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Giuseppe Meazza
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Inter-Parma, anteprima della partita di Serie A: tutto quello che c’è da sapere

Inter vs Parma Calcio 1913
Serie A
Inter
Parma Calcio 1913

Anteprima completa della partita tra Inter e Parma Calcio 1913 in Serie A. Analizziamo forma recente, risultati e temi chiave in vista della sfida di sabato sera allo stadio San Siro di Milano.

Inter-Parma Calcio 1913: dettagli della partita

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Serie A - Game Week 6
Giuseppe Meazza

Inter e Parma Calcio 1913 scenderanno in campo il 10 ottobre 2026 alle 16:00 GMT (12:00 EST / 17:00 BST / 18:00 SAST).

I nerazzurri ospitano un Parma in ricostruzione

L'Inter torna a casa, nell'iconico stadio San Siro, per affrontare il Parma Calcio 1913 nella sesta giornata della Serie A 2026/27. Dopo la pausa internazionale autunnale, la squadra di Cristian Chivu punta a dare continuità al suo ottimo avvio di stagione in campionato e a conquistare il massimo dei punti davanti ai propri tifosi. Per il Parma, la trasferta nel capoluogo lombardo dopo un cambio in panchina rappresenta una sfida formidabile, mentre cerca di costruire sullo slancio acquisito poco prima della sosta.

AS Roma v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images

La prova dei nerazzurri prima della sosta: Martínez guida la rimonta a Roma

L'Inter arriva alla sfida di sabato imbattuta nelle ultime quattro partite di Serie A. Nell'ultimo match prima della finestra per le nazionali, il 19 settembre, i nerazzurri hanno rimontato da due gol di svantaggio strappando un drammatico 2-2 in trasferta contro la Roma allo Stadio Olimpico. Il capitano Lautaro Martínez ha firmato una decisiva doppietta nella ripresa (46', 79') per regalare un punto alla sua squadra, aggiungendosi ai precedenti successi in campionato dell'Inter contro Monza (4-1), Cagliari (1-0) e Udinese (5-3).

Parma Calcio v Genoa CFC - Serie A 2026/27Getty Images

Il reset tattico del Parma: successo nel finale prima del cambio in panchina

Il Parma arriva a Milano cercando di stabilizzare la propria stagione dopo aver conquistato una sofferta vittoria casalinga per 2-1 contro il Genoa il 20 settembre. David Romero (38') e il subentrato Pontus Almqvist (80') sono andati a segno allo stadio Ennio Tardini, regalando al Parma il primo successo in campionato del ciclo. Dopo un avvio di stagione difficile, il Parma si è separato dall'allenatore Carlos Cuesta a fine settembre, rendendo la sfida di sabato a San Siro un test importante di struttura e concentrazione per la squadra.

Sfida a San Siro: costruzione dominante contro minaccia in contropiede

Quando queste due squadre si sono affrontate a San Siro nel maggio 2026, i gol nella ripresa di Marcus Thuram e Henrikh Mkhitaryan hanno regalato all'Inter un comodo successo per 2-0. L'Inter si affiderà alla dinamica distribuzione centrale di Nicolò Barella e Piotr Zieliński, insieme al gioco sulle fasce di Federico Dimarco, per scardinare la retroguardia del Parma. Nel frattempo, il Parma farà affidamento sulla leadership difensiva di Enrico Del Prato e sulle transizioni rapide di David Romero e Pontus Almqvist per mettere alla prova l'Inter in contropiede. Con punti pesanti in palio nella sesta giornata, la sfida di sabato promette grande spettacolo in Serie A.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Inter - Parma Calcio 1913

Allenatore

  • C. Chivu

L'Inter arriva a questa partita con una lista di infortuni significativa. Djed Spence, Hakan Calhanoglu, John Stones e Federico Dimarco sono tutti indisponibili, costringendo Chivu a rimescolare in diverse posizioni. In particolare, le assenze di Calhanoglu e Dimarco metteranno alla prova la profondità della rosa in mezzo al campo e sulla corsia sinistra. Ulteriori aggiornamenti sulla disponibilità sono attesi a ridosso del calcio d'inizio.

Anche il Parma è senza diversi giocatori. Hans Nicolussi Caviglia, Adrian Bernabe e Dominik Drobnic sono tutti indicati come infortunati, limitando ulteriormente le opzioni di Gilardino in vista di una difficile trasferta.

Forma

INT

INT - Forma

NAP
V3-2
RMA
S2-1
UDI
V5-3
ROM
D2-2
LUM
V2-0
Gol segnato (subito)
13/9
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
PAR

PAR - Forma

JUV
S2-0
CRE
S0-2
MON
D1-1
COM
S2-1
GEN
V2-1
Gol segnato (subito)
4/8
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

L'Inter ha vinto tre partite, ne ha pareggiata una e ne ha persa una nelle ultime cinque gare in tutte le competizioni. L'uscita più recente è stata un'amichevole vinta 2-0 contro il Lumezzane, e la squadra arriva a questa partita dopo aver segnato 13 gol in queste cinque sfide, subendone otto. Il bilancio comprende una vittoria per 5-3 contro l'Udinese e un successo per 3-2 contro il Napoli, anche se la sconfitta per 2-1 contro il Real Madrid in Champions League e il 2-2 di Roma mostrano che restano ancora vulnerabilità difensive da correggere.

Il Parma ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime cinque partite, battendo il Genoa 2-1 nella più recente gara di campionato. In questo parziale è stato sconfitto 2-0 dalla Juventus e ha anche subito l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Cremonese con un 2-0, risultati che hanno fatto poco per alimentare la fiducia in vista di questa trasferta a Milano.

Precedenti

Testa a testa

InterPareggioParma Calcio 1913
4
1
0
Serie A
Inter badge
Inter
INT
2
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
0
FIN
Serie A
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
0
Inter badge
Inter
INT
2
FIN
Serie A
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
2
Inter badge
Inter
INT
2
FIN
Serie A
Inter badge
Inter
INT
3
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
1
FIN
Coppa Italia
Inter badge
Inter
INT
2
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
1
FIN
10Gol segnati3
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

L'ultimo confronto tra queste squadre risale a maggio 2026, quando l'Inter vinse 2-0 al Giuseppe Meazza in una partita di Serie A. Negli ultimi cinque incroci, l'Inter ha dominato, vincendo quattro volte e pareggiandone una, con il Parma senza successi. In particolare i nerazzurri hanno mantenuto il controllo in casa, e il Parma deve ancora raccogliere qualcosa dalle sue recenti visite a Milano.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
RomaRomaROM
5410143+1113
D
V
V
V
V
2
InterInterINT
5410158+713
D
V
V
V
V
3
LazioLazioLAZ
541083+513
V
D
V
V
V
4
CagliariCagliariCGL
540152+312
V
V
V
S
V
5
MilanMilanMIL
5320104+611
V
D
D
V
V
6
FrosinoneFrosinoneFRC
531194+510
V
D
V
V
S
7
JuventusJuventusJUV
531184+410
V
S
D
V
V
8
ComoComoCOM
531196+310
S
V
V
V
D
9
NapoliNapoliNAP
521276+17
D
V
S
S
V
10
SassuoloSassuoloSAS
52129907
S
V
D
V
S
11
AtalantaAtalantaATA
520357-26
S
S
S
V
V
12
LecceLecceLEC
5203510-56
S
V
S
S
V
13
UdineseUdineseUDI
5113811-34
S
S
S
V
D
14
TorinoTorinoTOR
511358-34
D
S
V
S
S
15
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
511347-34
V
S
D
S
S
16
MonzaMonzaMON
5113812-44
V
S
D
S
S
17
FiorentinaFiorentinaFIO
5113612-64
D
V
S
S
S
18
BolognaBolognaBOL
502336-32
D
S
D
S
S
19
GenoaGenoaGEN
5014310-71
S
D
S
S
S
20
VeneziaVeneziaVEN
5005413-90
S
S
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione

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