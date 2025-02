Inter Miami-New York City: dove vederla in tv e streaming e come abbonarsi a AppleTV

Comincia la MLS, l'Inter di Miami ospita il New York City: vediamo come fare per guardare la prima partita del campionato americano sabato.

GOAL vi offre tutte le informazioni sulla prima partita di MLS tra Inter Miami e New York City: comincia il campionato americano, Leo Messi proverà a vincere. LA PRIMA PARTITA DI MLS Al Chase Stadium di Miami comincia la MLS 2025. La squadra di Messi, Suarez, Jordi Alba e Busquets inaugura il campionato americano ospitando in Florida il New York City. Guidata da Mascherano, la squadra di casa può contare anche su un giocatore italiano, ovvero il milanese Yannick Bright. Alle 20:30 di sabato 22 febbraio gli ospiti del New York City proveranno a cominciare al meglio il torneo attualmente nelle mani del Los Angeles Galaxy vincitore nel 2024. DATA E ORARIO DI INTER MIAMI-NEW YORK CITY Partita Inter Miami-New York City Data 22 febbraio 2025 Orario 20:30 italiane DOVE SI GIOCA INTER MIAMI-NEW YORK CITY 2024 La gara dell'Inter Miami, che ospita il New York City in Florida, si gioca al Chase Stadium di Fort Lauderdale, a 40 km da Miami. DOVE VEDERE INTER MIAMI-NEW YORK CITY IN TV E STREAMING Inter Miami-New York City di sabato si può vedere, in tv e streaming, in esclusiva su AppleTV grazie all'MLS Season Pass. In particolare, è possibile guardare la partita dell'Inter Miami di Messi tramite l’app Apple tv sui dispositivi Apple, smart tv, dispositivi per lo streaming, decoder e console di gioco, e sul web all’indirizzo tv.apple.com/it. COME ATTIVARE MLS SEASON PASS SU APPLE TV: PREZZO E OFFERTE È possibile attivare l'MLS Season Pass per vedere l'Inter Miami di Messi tramite la speciale sezione sul sito: al momento, come segnala Apple, il costo dell'MLS Season Pass è di 14,99 euro per l'opzione mensile e di 49 euro per l'opzione stagionale.