Inter-Cagliari: dove vederla in tv e streaming

L'Inter sfida il Cagliari negli ottavi di finale di Coppa Italia: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

L' di Antonio Conte sfida in casa il di Rolando Maran negli ottavi di finale di Coppa . I milanesi fanno ora il loro ingresso nella competizione, mentre gli isolani si sono qualificati eliminando prima il nel Terzo turno, poi la nel Quarto turno, battute entrambe con il punteggio di 2-1.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Le due squadre si sono affrontate altre 8 volte nel torneo, con un bilancio favorevole ai nerazzurri con 5 vittorie, 2 pareggi e un'unica affermazione dei sardi, risalente alla semifinale di ritorno della stagione 1999/00, quando i rossoblù di Ulivieri vinsero 2-1 a San Siro con le reti di Sulcis e Corradi, dopo aver perso per 3-1 la gara di andata al Sant'Elia.

I milanesi hanno vinto 7 volte la , l'ultima delle quali nella stagione 2010-11, mentre i sardi hanno come miglior risultato della loro storia il 2° posto conquistato nella stagione 1968/69 nel Girone finale dietro alla , che si aggiudicò in quell'occasione il trofeo. Dal 2008/09 l'Inter ha superato gli ottavi di finale di Coppa Italia disputati in gara secca 10 volte su 11 totali, mentre il Cagliari è stato eliminato 4 volte su 5 complessive quando ha giocato gli ottavi in gara singola. L'unica volta che si è qualificato è stato nel 1995 contro l' .

Rog, João Pedro, Cerri e Ragatzu sono i giocatori del Cagliari andati a segno finora in questa edizione del torneo, tutti a quota uno. L'attaccante dell'Inter Lautaro Martínez ha punito 3 volte in 3 confronti la retroguardia rossoblù, mentre l'ex Radja Nainggolan ha nei nerazzurri la sua vittima preferita in carriera, con 5 reti segnate in 17 sfide di , inclusa una doppietta nel febbraio 2017 con la maglia della Roma. In questa pagina tutte le informazioni su Inter-Cagliari: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

INTER-CAGLIARI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Inter-Cagliari

Inter-Cagliari Data: 14 gennaio 2020

14 gennaio 2020 Orario: 20.45

20.45 Canale : Rai Uno

Rai Uno Streaming: Rai Play

ORARIO INTER-CAGLIARI

Inter-Cagliari si disputerà la sera di martedì 14 gennaio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano. Il fischio d'inizio della gara, che sarà arbitrata dal signor Daniele Chiffi della sezione di , è in programma alle ore 20.45. Sarà il 9° confronto fra le due formazioni in Coppa Italia.

Sarà la Rai, che detiene i diritti della Coppa Italia, a trasmettere in esclusiva in diretta e in chiaro la sfida Inter-Cagliari, che andrà in onda su Rai Uno. La telecronaca della partita sarà curata da Alberto Rimedio, che sarà affiancato da Manuel Pasqual al commento tecnico.

Tifosi e appassionati potranno seguire la sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia, Inter-Cagliari, anche in diretta in chiaro sulla piattaforma della tv pubblica Rai Play. Mediante quest'ultima avranno modo di seguire la partita sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale, e su dispositivi mobili quali tablet e smartphone scaricando gratuitamente l'applicazione per sistemi iOS e Android.

Turnover per Conte, che darà spazio a diverse seconde linee. Davanti spazio dal 1' al giovane talento Sebastiano Esposito, che dovrebbe far coppia con Lukaku, favorito su Lautaro Martínez. In mediana sulle fasce dovrebbero partire dal 1' Lazaro a destra e Biraghi a sinistra, con Brozovic confermato in regia e Barella e Borja Valero mezzali. Fra i pali ci sarà il portiere titolare Handanovic, davanti a lui una linea a tre che sarà composta da Godin (con l'uruguayano in vantaggio su Bastoni) Ranocchia e Skriniar. Indisponibili i soli Asamoah e D'Ambrosio, entrambi ai box per infortunio.

Maran si affiderà al 4-3-1-2 e proverà a giocarsi le chance di qualificazione operando soltanto poche variazioni rispetto allo schieramento titolare. Le novità si concentreranno in difesa, dove ci sarà spazio al centro per il polacco Walukiewicz accanto a Pisacane e a sinistra per il greco Lykogiannis, con Faragò confermato a destra vista l'indisponibilità di Cacciatore. In cabina di regia ci sarà l'uruguayano Oliva al posto di Cigarini, con Ionita e Castro che potrebbero giocare da mezzali. Sulla trequarti ballottaggio fra Nainggolan e Birsa, mentre João Pedro e Cerri dovrebbero comporre il tandem d'attacco.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, Ranocchia, Skriniar; Lazaro, Barella, Brozovic, Borja Valero, Biraghi; R. Lukaku, S. Esposito.

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Faragò, Pisacane, Walukiewicz, Lykogiannis; Ionita, Oliva, Castro; Nainggolan; João Pedro, Cerri.