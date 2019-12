Inter-Barcellona nella storia: incasso da 7,8 milioni di euro, è record

Sono ben 72 mila gli spettatori di Inter-Barcellona: si tratta del più grande incasso raggiunto in una partita giocata in Italia.

Una partita da dentro o fuori per l' di Antonio Conte, che si gioca l'accesso agli ottavi di finale di contro il in una grande cornice di pubblico. Una gara già storica per quanto riguarda l'incasso, il più alto di sempre in .

7.889.495 di euro l'incasso totale dell'ultima giornata del girone: si tratta di un record per il calcio italiano. 72 mila spettatori provenienti da tutta Italia e da tutto il Mondo. Sugli spalti sono rappresentate addirittura 100 nazionalità per una partita trasmessa in più di 200 paesi.

Le tante assenze per infortunio, soprattutto a centrocampo, non hanno scoraggiato i tanti tifosi interisti, arrivati a San Siro per spingere la squadra in un match complicato. Nonostante l'assenza di Messi e il primo posto già matematico il Barcellona arriva a Milano con tanta qualità ed esperienza negli undici titolari.