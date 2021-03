Inter-Atalanta, le pagelle: Djimsiti super, Lukaku non c'è

Ottima prova per Skriniar e Bastoni, non arrivano squilli da parte di Vidal. Pessina non al top, Romero quasi mai in difficoltà.

PAGELLE INTER

HANDANOVIC 6.5 – La parata su Duvan Zapata vale un goal, nel momento decisivo. E non è la prima volta che accade quest’anno.

SKRINIAR 7 – Inizia la gara soffrendo un po’ Zapata che si allarga dalla sua parte, nella ripresa sale in cattedra e trova anche il goal partita.

DE VRIJ 6 – Ordinaria amministrazione, ma mai scontata. Sempre più leader silenzioso.

BASTONI 7 – Non è più una novità: difende, lotta, imposta, lancia... e mette anche lo zampino sul goal.

HAKIMI 5.5 – Poco servito, ma anche meno brillante del solito. (85’ D’AMBROSIO S.V.)

BARELLA 6 – Anche lui fa più fatica rispetto ad altre volte, pur non demeritando.

BROZOVIC 6.5 – Gioca un buon primo tempo, dando ordine alla manovra e agendo molto bene da schermo davanti alla difesa e salvando un goal fatto sulla linea. Nella ripresa si limita all’ordinaria amministrazione. (77’ GAGLIARDINI S.V.)

VIDAL 5.5 – Non offre la dinamicità che probabilmente Conte si attendeva da lui quando ha scelto di preferirlo a Eriksen. Lascia il posto al danese ad inizio ripresa. (53’ ERIKSEN 6.5 – Reupera tantissimi palloni, lottando in mezzo al campo come raramente gli abbiamo visto fare. Giocatore assolutamente ritrovato).

PERISIC 6 – Si limita a svolgere il compitino, ma limita Maehle e aiuta la squadra in manovra. (85’ DARMIAN S.V.)

LUKAKU 5 – La sua gara nel complesso non è insufficiente, ma per ben due volte, lanciato verso la porta avversaria, si fa rimontare prima da Djimsiti e poi da Romero. Due incertezze non da lui.

MARTINEZ 5 – Serata no per il ‘Toro’ che, a parte farsi vedere poco, spreca due ottime ripartenze sbagliando la misura di altrettanto facili passaggi. (77’ SANCHEZ S.V.)

PAGELLE ATALANTA

SPORTIELLO 6.5 – Bravissimo a disinnescare di testa il quasi autogoal di Romero, non può nulla sul goal.

TOLOI 6 – Il solito baluardo, attento in chiusura e utile in impostazione.

ROMERO 6.5 – Gioca un ottima gara su Lukaku, limitandone la pericolosità.

DJIMSITI 7 – Tra i migliori in campo: frena Lukaku con un intervento clamoroso, sfiora il goal e guida la difesa orobica per l’intera gara. (81’ PALOMINO S.V.)

MAHELE 6 – La sfida con Perisic si conclude in perfetta parità.

FREULER 6.5 – Soprattutto nel primo tempo è il faro dell’Atalanta che, senza grande fantasia sulla trequarti, vede soltanto in lui qualche raggio di luce. (81’ PASALIC S.V.)

DE ROON 5.5 – A differenza del compagno di reparto è meno preciso e intraprendente.

GOSENS 6 – Non la sua miglior serata, ma fa meglio del dirimpettaio Hakimi.

MALINOVSKYI 6 – Non demerita, ma fa arrabbiare Gasperini per qualche passaggio troppo ritardato. Nell’intervallo resta negli spogliatoi. (46’ ILICIC 5.5 – Non fa meglio del compagno che rileva. Appare anzi troppo nervoso e poco incisivo).

PESSINA 5.5 – Male nel primo tempo, cresce nella ripresa finché non lascia il posto a Miranchuk. (73’ MIRANCHUK 5.5 – Arretra molto il proprio raggio d’agione alla ricerca di palloni giocabili, ma non incide)

ZAPATA 6.5 – Non trova il goal, ma è l’unico ad andarci vicino: nel primo tempo trova sulla sua strada Handanovic, nella ripresa non inquadra la porta per questione di centimetri. (70’ MURIEL 6 – Forse sarebbe stato più utile mandarlo in campo al fianco di Zapata e non al posto del connazionale. Fa fatica a trovare spazi nell’ordinata difesa interista).

INTER (3-5-2): Handanovic 6.5; Skriniar 7, De Vrij 6, Bastoni 7; Hakimi 5.5 (85’ D’Ambrosio s.v.), Barella 6, Brozovic 6.5 (77’ Gagliardini s.v.), Vidal 5.5 (53’ Eriksen 6.5), Perisic 6 (85’ Darmian s.v.); Lukaku 5, Lautaro Martinez 5 (77’ Sanchez 6)

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello 6.5; Toloi 6, Romero 6.5, Djimsiti 7 (81’ Palomino s.v.); Maehle 6, De Roon 5.5, Freuler 6.5 (81’ Pasalic 6), Gosens 6; Malinovskyi 6 (46’ Ilicic 5.5), Pessina 5.5 (73’ Miranchuk 5.5); Zapata 6.5 (70’ Muriel 6)