Insigne e il messaggio di Totti: "Voleva essere il mio agente"

Francesco Totti punta sui giovani per la sua agenzia, ma anche sui campioni della A. Come Insigne: "Rifiutai serenamente, avrei fatto altre scelte".

Francesco Totti ha iniziato a costruire la sua agenzia dai giovani calciatori, dalle promesse del domani. Non per questo però non ha provato a portarcii anche dei nomi più grossi. Come quello di Lorenzo Insigne.

Il capitano del negli ultimi mesi ha cambiato procura, lasciando Mino Raiola. Totti, da buon manager, ha subito provato ad assicurarselo, senza riuscirci.

A raccontarlo è stato proprio lo stesso Insigne, in un'intervista al 'Corriere della Sera'.

Altre squadre

"Totti mi inviò un messaggio per diventare il mio agente. Gli dissi serenamente che avrei fatto altre scelte. Non ho lasciato Raiola per motivi calcistici, né, come ho sentito dire, perché con lui dovevo andare via dal Napoli. È stata una decisione personale".

Insigne poteva diiventare il primo giocatore della CT10 Management. Alla fine il 'compito' è toccato al 2004 Bonavita delle giovanili dell' . Prospettive differenti...