Inghilterra-Spagna, anteprima della UEFA Nations League: tutto quello che c’è da sapere

Inghilterra-Spagna: dettagli della partita

UEFA Nations League A - Game Week 1 26 set 2026 - 14:45 Wembley

Inghilterra e Spagna scenderanno in campo il 26 settembre 2026 alle 18:45 GMT (14:45 EST / 19:45 BST / 20:45 SAST).

Rematch di lusso nel Gruppo A3

L'Inghilterra torna a Wembley Stadium per ospitare i campioni del mondo della Spagna nella prima giornata del proprio cammino nella UEFA Nations League 2026/27 nel Gruppo A3. Dopo aver chiuso al terzo posto il Mondiale FIFA 2026 con tanti gol segnati, l'Inghilterra di Thomas Tuchel punta a lanciare un segnale forte all'esordio davanti al proprio pubblico. Per la Spagna, il viaggio a Londra subito dopo la vittoria del Mondiale rappresenta un'opportunità immediata per prendere il controllo in un girone competitivo insieme a Croazia e Cechia.

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Finale per il terzo posto ricca di gol al Mondiale

L'Inghilterra arriva alla sfida di cartello di sabato dopo una campagna chiusa con la medaglia di bronzo in Nord America. Dopo strette vittorie nella fase a eliminazione diretta che l'hanno portata fino alla semifinale, l'Inghilterra ha concluso il torneo con un drammatico 6-4 contro la Francia nella finale per il terzo posto. Bukayo Saka, Jude Bellingham e Declan Rice continuano a essere i punti fermi del nucleo della squadra inglese, dando ai padroni di casa una notevole minaccia offensiva in vista della Nations League.

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I campioni del mondo volano a Londra

La Spagna arriva a Londra come migliore nazionale del mondo dopo il trionfo al Mondiale in Nord America. La squadra di Luis de la Fuente ha disputato un torneo estivo impeccabile, facendo affidamento su Rodri e Pedri a centrocampo insieme all'esplosività sugli esterni di Lamine Yamal e Nico Williams.

Duello tattico tra potenze europee

Le sfide tra queste due nazioni hanno una ricca storia recente, compresa la sofferta vittoria della Spagna nella finale di Euro 2024. Il trio centrale dell'Inghilterra formato da Jude Bellingham, Declan Rice e Phil Foden proverà a spezzare il ritmo della Spagna in mezzo al campo. Intanto, la Roja farà affidamento su fluidità tecnica, pressing e gioco rapido sulle fasce per scardinare la linea difensiva inglese. Con in palio lo slancio iniziale nel Gruppo A3, la sfida di sabato promette intensità di livello mondiale fin dal fischio d'inizio.

Possibili formazioni iniziali

Inghilterra: Pickford; Quansah, Konsa, Guehi, O’Reilly; Anderson, Scott; Saka, Bellingham, Gordon; Kane

Spagna: Simon; E Garcia, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Yamal, Olmo, N Williams; Oyarzabal

Notizie sulle squadre e rose

Thomas Tuchel non ha confermato una probabile formazione per l'Inghilterra, ma la rosa ha visto cambiamenti significativi. Trent Alexander-Arnold e Cole Palmer sono stati richiamati, mentre Tino Livramento dovrebbe ritirarsi dopo aver riportato un nuovo infortunio in allenamento con il Newcastle, lasciando Tuchel con poche opzioni nel ruolo di terzino. Le notizie complete sulla squadra e gli eventuali ulteriori aggiornamenti saranno confermati più a ridosso del calcio d'inizio.

Luis de la Fuente ha convocato una rosa di 26 uomini della Spagna per gli impegni di Nations League. Fermin Lopez e Dean Huijsen tornano nel gruppo, e i campioni del mondo puntano a portare il proprio slancio dal Mondiale nel nuovo ciclo della competizione. Ulteriori dettagli sulla formazione saranno aggiunti non appena disponibili.

Forma

L'Inghilterra arriva a questa partita con quattro vittorie nelle ultime cinque, con l'unica sconfitta arrivata contro l'Argentina nella semifinale del Mondiale. La squadra di Tuchel ha battuto la Francia 6-4 nella sua uscita più recente e durante il torneo ha superato anche Norvegia, Messico e RD Congo, segnando 11 gol in quelle cinque partite e subendone sei.

Le ultime cinque partite della Spagna raccontano una storia completamente diversa. La squadra di de la Fuente le ha vinte tutte e cinque senza sconfitte, segnando sette gol e subendone soltanto due. Il risultato più recente è stato l'1-0 contro l'Argentina nella finale del Mondiale, e non ha perso nemmeno una partita nel corso del torneo.

Precedenti

L'ultimo confronto tra queste due squadre risale a Euro 2024, quando la Spagna ha battuto l'Inghilterra 2-1. Guardando agli ultimi cinque precedenti, la Spagna ha il bilancio complessivo migliore, anche se l'Inghilterra ha vinto 3-2 a Siviglia durante la Nations League 2018-19. Le due squadre hanno anche pareggiato 2-2 in un'amichevole nel novembre 2016.

Classifica

Grp. 3 Forma # G V D S GF GS +/- Pt. Forma 1 Croazia CRO 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Cechia CEC 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Inghilterra ING 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Spagna SPA 0 0 0 0 0 0 0 0 Championship Playoff Play-Off Retrocessione Retrocessione



