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Tra i rumori dell'Allianz Stadium e i brusii dei tifosi, il primo tempo di Juventus-Venezia è stato caratterizzato anche da alcuni momenti frenetici che riguardano Kerim Alajbegovic: ci prova, resiste al dolore, ma poi cede al cambio, ma una volta rientrati negli spogliatoi. Si fa male, e potrebbe essere brutta notizia per la formazione allenata da Luciano Spalletti, ma bisogna attendere.

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Un infortunio che ha cambiato i piani dell'allenatore di Certaldo per il match contro i lagunari: costretto al cambio, il tecnico ha mandato in campo Nick Woltemade al posto del bosniaco dopo l'intervallo. E il tedesco ha risolto la partita.

Ma cosa si è fatto Alajbegovic? Di cosa si tratta e quali potrebbero essere i tempi di recupero?

L'INFORTUNIO DI ALAJBEGOVIC IN JUVENTUS-VENEZIA

Al 35' di Juventus-Venezia Alajbegovic richiama l'attenzione della panchina e chiede il cambio: per lui un problema alla tibia, o almeno questo raccontano le immagini. Solo il post partita, e quindi le parole di Spalletti, possono far luce sulla vicenda.