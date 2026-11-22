Tra i rumori dell'Allianz Stadium e i brusii dei tifosi, il primo tempo di Juventus-Venezia è stato caratterizzato anche da alcuni momenti frenetici che riguardano Kerim Alajbegovic: ci prova, resiste al dolore, ma poi cede al cambio, ma una volta rientrati negli spogliatoi. Si fa male, e potrebbe essere brutta notizia per la formazione allenata da Luciano Spalletti, ma bisogna attendere.
Un infortunio che ha cambiato i piani dell'allenatore di Certaldo per il match contro i lagunari: costretto al cambio, il tecnico ha mandato in campo Nick Woltemade al posto del bosniaco dopo l'intervallo. E il tedesco ha risolto la partita.
Ma cosa si è fatto Alajbegovic? Di cosa si tratta e quali potrebbero essere i tempi di recupero?
L'INFORTUNIO DI ALAJBEGOVIC IN JUVENTUS-VENEZIA
Al 35' di Juventus-Venezia Alajbegovic richiama l'attenzione della panchina e chiede il cambio: per lui un problema alla tibia, o almeno questo raccontano le immagini. Solo il post partita, e quindi le parole di Spalletti, possono far luce sulla vicenda.
Visualizza il profilo dell'autore
📝 Bio: Nato a Catania, ma a Milano dal 2022. Giornalista con la valigia in mano e le cuffie alle orecchie (mai senza musica), a GOAL Italia dal 2021. A volte metto un po' di filosofia nei pezzi, e forse anche per questo vengo considerato un filo troppo "teorico", ma preferisco i sogni, pure quelli deludenti, alle emozioni disincantate di una realtà, quella sì, spesso deludente. Anche nel calcio.
Sostenitore "in prima linea" della superiorità del calcio moderno su quello nostalgico, rimarrei ore a guardare le finte di corpo di Sergio Busquets, ma finisco sempre per scrollare il feed social, lasciandomi distrarre dagli ultimi trend. Perché anche quello è far giornalismo.
Dicono che faccio troppi "giochini social" e pochi "servizi seri": può essere. Ma da quando sono diventato Multimedia Editor e Content Creator di 1vs1 la situazione è sfuggita di mano. Per fortuna.
🧠 Aree di competenza:
- Serie A
- Gaming
- Storie
- Altri sport
✍🏻 Articoli preferiti: