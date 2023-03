Infortunio Karsdorp: quando torna e quante partite salta

Il laterale olandese è stato sottoposto a intervento chirurgico di artroscopia al ginocchio sinistro dopo una lesione del menisco interno.

Non c’è pace per Rick Karsdorp. Il terzino olandese, assente nel derby contro la Lazio a causa di un frattura al setto nasale dopo lo scontro di gioco con Diego Rico durante la sfida di Europa League a San Sebastian contro la Real Sociedad, è costretto nuovamente a fermarsi ai box.

Come annunciato dalla Roma attraverso un comunicato ufficiale, Karsdorp si è sottoposto a un intervento chirurgico di artroscopia al ginocchio sinistro per risolvere la lesione del menisco interno.

L’INFORTUNIO DI KARSDORP

Nella nota apparsa sui canali ufficiali, il club giallorosso ha comunicato la notizia del nuovo stop di Rick Karsdorp:

“Rick Karsdorp è stato sottoposto in data odierna a intervento chirurgico di artroscopia al ginocchio sinistro, con successiva sutura meniscale, in seguito a una lesione del menisco interno. L’intervento, effettuato dal Professor Georg Ahlbäumer presso la Klinik Gut di St. Moritz, alla presenza del medico sociale della Prima Squadra dell’AS Roma, Dott. Vincenzo Costa, è terminato con successo”.

Per l’olandese si tratta del secondo intervento chirurgico dopo quello della scorsa settimana per la riduzione della frattura delle ossa nasali.

QUANDO TORNA KARSDORP

Nessuna menzione nel comunicato della Roma sui tempi di recupero di Karsdorp.

“Il calciatore resterà nella clinica svizzera per alcuni giorni e inizierà a breve il ciclo di riabilitazione” si legge nella nota.

Per l’olandese la stagione si è conclusa proprio con la gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League a San Sebastian contro la Real Sociedad.

L’infortunio al ginocchio sinistro potrebbe costringere il 28enne a concludere in anticipo la sua stagione.

QUANTE PARTITE SALTA KARSDORP

Con l’infortunio al menisco interno del ginocchio sinistro, Rick Karsdorp potrebbe non essere più a disposizione di José Mourinho fine al termine della stagione.

Il classe 1995 potrebbe, dunque, saltare tutte le gare da qui a giugno che vedranno la Roma dello ‘Special One’ impegnata in Serie A, nella corsa ad un posto nella prossima Champions League, e in corsa per la vittoria dell’Europa League.

Le condizioni dell'olandese verranno monitorate nei prossimi giorni, in attesa di capire quando potrà iniziare il percorso di riabilitazione e rimettersi a disposizione di José Mourinho.